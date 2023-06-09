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Компания «Атомстройкомплекс» сдала в эксплуатацию новый детский сад на 250 мест

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Компания «Атомстройкомплекс» сдала в эксплуатацию новый детский сад в Мичуринском районе Екатеринбурга. Здание на 250 мест передано муниципалитету полностью готовым к использованию – с мебелью и техникой. Детей новое учреждение примет уже 1 сентября, сообщает пресс-служба застройщика.

Компания «Атомстройкомплекс» сдала в эксплуатацию новый детский сад на 250 мест
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

В торжественном открытии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам строительства Рустам Галямов, заместитель по социальной политике Екатерина Сибирцева.

Стоит отметить, что строители компании «Атомстройкомплекс» постарались сделать подарок к 300-летию Екатеринбурга и сдали объект досрочно. На церемонии открытия нового дошкольного учреждения глава города Алексей Орлов отметил, что благодаря оперативной работе строителей удалось закрыть потребность в детсадах в Мичуринском микрорайоне.

«Новый детский сад стал прекрасным подарком Академическому району в преддверии 300-летнего юбилея Екатеринбурга. С его введением мы полностью закрываем потребность в дошкольных учреждениях для детей от трех до семи лет в Мичуринском микрорайоне. Большая часть финансирования, свыше 300 млн руб., выделена из федерального бюджета по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. А благодаря работе специалистов объект построен быстро и качественно, подрядчиком выступала компания «Атомстройкомплекс». На площадку строители вышли только в прошлом году, и уже сегодня мы открываем его для малышей», — сказал Алексей Орлов.

Новое трехэтажное здание в квартале улиц Цветоносная — Майская — Ручейная — Евгения Савкова включает ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы, спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, зоны для хранения санок и колясок. Скорость и качество строительства обеспечивали современные технологические и проектные решения.

«За основу взят типовой проект, разработанный проектным институтом «Атомстройкомплекс», который мы доработали совместно с администрацией учреждения, учитывая их рекомендации по техническому оснащению и логистическим решениям, цветовой гамме. Новый объект компания передает полностью оборудованным, от мебели до современной техники, предусмотрена доступность помещений, в том числе спортивных, для маломобильных групп граждан, есть отдельный вход в группы для детей младше трех лет», — рассказал главный инженер по управлению проектами Александр Трухин.

Детский сад возведен по технологии «Филигран», которую компания «Атомстройкомплекс» успешно использует на протяжении многих лет. Это оптимальное решение для быстрого и качественного строительства: панели для коробки здания изготавливают в заводских условиях с точной геометрией и ровными поверхностями, что позволяет сразу же приступать к отделке без дополнительной обработки.
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