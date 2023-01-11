Новый детский сад в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга сдадут на полгода раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Новый детский сад на 250 мест, который строится в квартале улиц Цветоносная — Майская — Ручейная — Е. Савкова, будет сдан на полгода раньше срока. Здание введут в эксплуатацию к 300-летию Екатеринбурга, сообщает пресс-служба застройщика «Атомстройкомплекс».
В дошкольном учреждении будут предусмотрены ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы. В трехэтажном здании наполовину завершена чистовая отделка, в течение недели будет поставлена мебель. Строители благоустраивают прилегающую территорию, монтируют теневые навесы на прогулочных площадках, малые архитектурные формы, входные группы. В проекте предусмотрены современный пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, хозяйственные помещения. Будут оборудованы зоны для хранения санок и колясок.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Детский сад возводится по технологии «филигран», которую компания «Атомстройкомплекс» обычно использует для строительства садиков. Панели заводского производства имеют точную геометрию, что позволяет сразу же приступать к отделке без дополнительной обработки, обеспечивает высокую надежность здания и сокращает сроки строительства. Застройщик успешно использует технологию «филигран» на протяжении многих лет, построив по ней порядка 30 детских садов в Екатеринбурге и городах области.
Отметим, что разработанный проектным институтом компании «Атомстройкомплекс» под эту технологию ряд типовых проектов на 95, 250 и 300 мест Минстрой РФ рекомендовал к тиражированию по всей стране.
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