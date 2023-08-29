УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 12:35

До ввода — 10%

Специалисты компании «Атомстройкомплекс» на 90% завершили строительство нового здания школы в Академическом районе Екатеринбурга. Ожидается, что объект будет сдан к концу весны, а в сентябре здесь начнется образовательный процесс.

До ввода — 10%
Фото: Павел Ворожцов

Объект возводится по федеральной программе «Стимул». Ход работ на строительной площадке проинспектировал и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

«Мы активно работаем над созданием социальной инфраструктуры по программе «Стимул». Она позволяет привлекать федеральные средства на строительство детских садов и школ, обеспечивать новоселов комфортной средой для жизни. Свердловская область участвует в этой программе с 2017 года. За это время в новых районах Екатеринбурга, в Академическом и Солнечном, построено четыре школы, 10 детских садов и 25 участков дорог и улиц», — напомнил Григорий Сурганов.

До ввода — 10%
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Он также добавил, что школа в Академическом районе — один из восьми объектов инфраструктуры, которые сейчас реализуются в Екатеринбурге по программе «Стимул». Строительный надзор за ходом работ осуществляется ежедневно, и специалисты уверены, что школа будет введена в срок.

До ввода — 10%
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Отметим, что генеральный подрядчик проекта — компания «Атомстройкомплекс» — обладает большим опытом в проектировании, строительстве и реконструкции школ. Только за прошлый год компания ввела два масштабных образовательных объекта: Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне и школу № 41 на ВИЗе — первую в Екатеринбурге, построенную в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

«Школы, которые строятся сегодня в Свердловской области, — настоящие шедевры в архитектурном и технологическом плане. Как только у нашего коллектива появляется возможность строить новые школы — не важно, полностью за счет бюджета или по системе ГЧП, мы откликаемся — ведь без развития социальной инфраструктуры невозможно строить по-настоящему комфортный и конкурентоспособный город», — отметил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

До ввода — 10%
Фото: Павел Ворожцов

На сегодняшний день в пятиэтажной школе на 1,2 тыс. мест уже завершен монтаж инженерных сетей, в том числе отопительной и вентиляционной.

«На первом и втором этажах, где расположены блок начальных классов и общешкольные помещения, продолжается установка алюминиевых конструкций и перегородок, сантехники, а также чистовая отделка. На верхних этажах уже стартовал монтаж оборудования и мебели. Оснащены оборудованием пищеблок, кабинеты химии, физики, биологии», — рассказал руководитель строительства компании «Атомстройкомплекс» Кирилл Подберезных.

До ввода — 10%
Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, в здании выполнены фасадные и кровельные работы, запущены лифты. На территории рядом со школой завершено строительство спортивного корта и амфитеатра. Полностью все работы планируется закончить в течение трех месяцев.

Площадь новой школы в Академическом районе составит около 25 тыс. кв. м., здесь будет расположено 48 учебных классов, из них 24 — в блоке начальной школы. В блоке старшей школы — пять классов с лаборантскими кабинетами для изучения естественных наук, а также специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудованием: лингафонный кабинет, мультимедийная аудитория, специальные кабинеты для занятий информатикой, мастерские. На первом этаже школы предусмотрены многофункциональные пространства, предназначенные для проведения мероприятий и организации внеучебной деятельности — актовый зал, информационный центр, универсальная фото- и видеостудия. На пришкольной территории появятся теннисный корт и беговые дорожки.

До ввода — 10%
Фото: Павел Ворожцов

Добавим, что новая школа комплектуется мебелью уральского производителя «Титан». Для учеников здесь будут установлены парты особой конфигурации — новая модель в 2023 году получила диплом национальной федеральной премии «100 лучших товаров России», всего таких парт в школе будет 700. В кабинетах также появятся системы для хранения учебных пособий, магнитно-маркерные доски, в рекреациях — мягкая мебель разных форм: скамейки, мягкие пуфы, диваны, модульные системы. Вся мебель выполнена из долговечных и экологичных материалов.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
29.08.2023 Специалисты «Атомстройкомплекса» завершают черновую отделку школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. Компания «Атомстройкомплекс» на 90% выполнила черновую отделку первой высотной школы в ...

01.08.2023 Строители «Атомстройкомплекса» приступили к отделке фасадов и благоустройству территории школы № 41 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к благоустройству территории и отделке ...

13.01.2023 «Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на ...

16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...

27.07.2020 Компания «Атомстройкомплекс» сдала в эксплуатацию новую школу на 1 тыс. мест в Невьянске

УрБК, Невьянск, 27.07.2020. Компания «Атомстройкомплекс», несмотря на пандемию COVID-19, ввела в строй школу в ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (102)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18