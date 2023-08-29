До ввода — 10%

Фото: Павел Ворожцов

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Специалисты компании «Атомстройкомплекс» на 90% завершили строительство нового здания школы в Академическом районе Екатеринбурга. Ожидается, что объект будет сдан к концу весны, а в сентябре здесь начнется образовательный процесс.Объект возводится по федеральной программе «Стимул». Ход работ на строительной площадке проинспектировал и. о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.«Мы активно работаем над созданием социальной инфраструктуры по программе «Стимул». Она позволяет привлекать федеральные средства на строительство детских садов и школ, обеспечивать новоселов комфортной средой для жизни. Свердловская область участвует в этой программе с 2017 года. За это время в новых районах Екатеринбурга, в Академическом и Солнечном, построено четыре школы, 10 детских садов и 25 участков дорог и улиц», — напомнил Григорий Сурганов.Он также добавил, что школа в Академическом районе — один из восьми объектов инфраструктуры, которые сейчас реализуются в Екатеринбурге по программе «Стимул». Строительный надзор за ходом работ осуществляется ежедневно, и специалисты уверены, что школа будет введена в срок.Отметим, что генеральный подрядчик проекта — компания «Атомстройкомплекс» — обладает большим опытом в проектировании, строительстве и реконструкции школ. Только за прошлый год компания ввела два масштабных образовательных объекта: Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне и школу № 41 на ВИЗе — первую в Екатеринбурге, построенную в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).«Школы, которые строятся сегодня в Свердловской области, — настоящие шедевры в архитектурном и технологическом плане. Как только у нашего коллектива появляется возможность строить новые школы — не важно, полностью за счет бюджета или по системе ГЧП, мы откликаемся — ведь без развития социальной инфраструктуры невозможно строить по-настоящему комфортный и конкурентоспособный город», — отметил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.На сегодняшний день в пятиэтажной школе на 1,2 тыс. мест уже завершен монтаж инженерных сетей, в том числе отопительной и вентиляционной.«На первом и втором этажах, где расположены блок начальных классов и общешкольные помещения, продолжается установка алюминиевых конструкций и перегородок, сантехники, а также чистовая отделка. На верхних этажах уже стартовал монтаж оборудования и мебели. Оснащены оборудованием пищеблок, кабинеты химии, физики, биологии», — рассказал руководитель строительства компании «Атомстройкомплекс» Кирилл Подберезных.Кроме того, в здании выполнены фасадные и кровельные работы, запущены лифты. На территории рядом со школой завершено строительство спортивного корта и амфитеатра. Полностью все работы планируется закончить в течение трех месяцев.Площадь новой школы в Академическом районе составит около 25 тыс. кв. м., здесь будет расположено 48 учебных классов, из них 24 — в блоке начальной школы. В блоке старшей школы — пять классов с лаборантскими кабинетами для изучения естественных наук, а также специализированные кабинеты, оснащенные современным оборудованием: лингафонный кабинет, мультимедийная аудитория, специальные кабинеты для занятий информатикой, мастерские. На первом этаже школы предусмотрены многофункциональные пространства, предназначенные для проведения мероприятий и организации внеучебной деятельности — актовый зал, информационный центр, универсальная фото- и видеостудия. На пришкольной территории появятся теннисный корт и беговые дорожки.Добавим, что новая школа комплектуется мебелью уральского производителя «Титан». Для учеников здесь будут установлены парты особой конфигурации — новая модель в 2023 году получила диплом национальной федеральной премии «100 лучших товаров России», всего таких парт в школе будет 700. В кабинетах также появятся системы для хранения учебных пособий, магнитно-маркерные доски, в рекреациях — мягкая мебель разных форм: скамейки, мягкие пуфы, диваны, модульные системы. Вся мебель выполнена из долговечных и экологичных материалов.