«Стимул» для Свердловской области

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В Свердловской области продолжается реализация федеральной программы «Стимул». Она нацелена на создание социальной и транспортной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки, где реализуются проекты комплексного освоения территорий. Благодаря программе в регионе с 2018 года построено почти 2,3 миллиона квадратных метров жилья. За семь лет возведено пять школ, 10 детских садов и 28 участков улиц.Добавим, что эта программа помогает развивать целые новые жилые районы, создавая для них социальную и транспортную инфраструктуру. Преимущественно работы велись в Екатеринбурге в районах, где идет комплексное освоение территорий, в первую очередь — в Академическом и Солнечном. Только в 2024 году здесь будет построено около 500 тысяч квадратных метров жилья.«Участие региона в нацпроекте «Жилье и городская среда» под руководством губернатора Евгения Куйвашева позволяет ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства. Программа «Стимул» поддерживает застройщиков, помогая возводить дома вместе с инфраструктурой. В этом году завершено строительство школы на 1 200 мест в Академическом и трех участков улично-дорожной сети, а также продолжается строительство трех участков дорог», — подчеркнул министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.Благодаря программе в городе активно развиваются социальная и транспортная инфраструктура новых районов. Например, в Академическом была построена школа № 133 на ул. Академика Ландау. Также были проложены участки улиц Академика Парина, Академика Ландау и Хрустальногорской. Кроме того, рабочие продолжают строительство ул. Любви, бульвара Золотистый и участка ул. Амундсена.На строительство этих объектов было выделено 2,8 млрд руб., из которых 713,9 млн поступило из федерального бюджета. В рамках программы «Стимул» по всей России построено более 56 миллионов квадратных метров жилья, 1,2 тыс. км дорог, 202 школы и детских сада, а также 12 медицинских учреждений. По словам заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, развитая инфраструктура является ключом к комфортной жизни граждан. Благодаря федеральной программе «Стимул» ускоряется строительство школ, дорог, жилых домов и объектов ЖКХ в новых районах.Отметим, что в Свердловской области также реализуются и другие федеральные программы, которое нацелены на развитие инфраструктуры.Так, в конце текущего года правительство РФ дополнительно выделило региону 354,2 млн руб., на досрочное завершение работ по расширению I пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Финансирование из федерального бюджета проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Как рассказала заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Наталья Новицкая, дополнительные деньги будут направлены на ввод в эксплуатацию второй очереди ЕКАД на участке от Пермского тракта до подъезда к поселку Медному. Работы на этом участке завершены почти на год раньше срока.Екатеринбургскую кольцевую автодорогу здесь расширили с четырех до шести полос движения с разделением встречных потоков. На участке протяженностью девять километров появились дополнительные полосы движения. Также здесь организовано искусственное освещение, парапетное ограждение и оборудованная площадка отдыха для водителей.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит перед региональным правительством задачу по привлечению федеральных средств для ускорения строительства социально значимых объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры в регионе.Напомним, обход Екатеринбурга позволяет связать ключевые федеральные и региональные трассы в единую сеть, минуя мегаполис. Добавление новых полос повысит пропускную способность ЕКАД, что особенно важно в преддверии запуска движения по скоростной трассе «Восток», строительство которой ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. По территории Свердловской области пройдет 43 километра новой четырехполосной трассы М-12, которая вольется в Пермский тракт в районе Ачита.В этом году национальный проект «Безопасные качественные дороги» завершается. Благодаря совместной работе органов федеральной, региональной властей и проектных команд за шесть лет было построено и отремонтировано свыше 150 тыс. км дорог. Приведена в нормативное состояние дорожная сеть 105 крупнейших городских агломераций. С 2018 года уложен почти 1 млрд кв. м асфальтобетона. В Свердловской области дорожники привели в порядок 622 объекта общей протяженностью 791 км. Также было установлено 212 светофорных объектов в Екатеринбурге. В 2024 году в рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние 68,5 км региональных дорог.