Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными

Источник: журнал «Уральские авиалинии»



Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— Мой отец был строителем, и я с раннего детства видел, как искренне он увлечен своей профессией. Ему довелось работать над строительством таких знаковых объектов города, как кинотеатр «Салют», цирк, Театр драмы, ДК «Уралмаш», Театр юного зрителя и многих других. Когда я был маленьким, отец брал меня с собой на стройку, на торжественные открытия новых объектов, и я видел, с каким уважением относятся к строителям, как ценят их сложный, нужный труд. Да и дома у нас все разговоры велись о застройке города и архитектуре. Так что ни о чем другом, кроме как тоже стать строителем, я и не помышлял.— Работа в СМУ-3 дала мне опыт и знания, мне посчастливилось работать под началом выдающихся профессионалов и учиться у них не только профессии, но и отношению к своему делу, к коллегам. Однако в 1990-е годы мы ощущали усталость от типовой жилой застройки — хотелось привнести в жизнь города новые технологии и новый образ жизни, начать строить дома нового типа, «как в кино»: по индивидуальным проектам, с красивым благоустройством, с интересными планировками квартир. Именно это желание легло в основу создания «Атомстройкомплекса». Мы выбрали для себя новую технологию строительства — монолитно-каркасную, которая позволяет воплощать самые разные архитектурные и планировочные решения.Для того чтобы внедрить ее в жизнь, мы приобрели современную технику, основали свой проектный институт, построили заводы по выпуску новых строительных материалов. Сегодня в Екатеринбурге более 200 жилых домов, построенных компанией «Атомстройкомплекс». Большинство из них появились на месте ветхого, аварийного жилья и частного сектора, благодаря чему целые районы города стали более современными и безопасными.— Наш первый жилой квартал — «Малаховский» на улице Красноармейской. В 1990-е годы здесь, в самом центре города, был частный сектор. Мы построили на этом месте один из первых комфортных жилых комплексов с умеренной этажностью, разнообразными планировками квартир, мансардами на верхних этажах, подземными паркингами, встроенными магазинами. Позже благоустроили улицу Красноармейскую, построили рядом фитнес-центр, собственный офис, реконструировали памятник архитектуры — усадьбу Шумкова. В центре города сложился тихий, атмосферный квартал, где есть все необходимое для жизни и где приятно гулять.На Уралмаше мы уже более 10 лет обновляем большую территорию в районе улиц Кузнецова — Кировградской. Расселили больше 20 двухэтажных бараков, на их месте строим современные дома, офисы, благоустраиваем улицы. Здесь появились современные офисы для местных предпринимателей, открылись клиники, образовательные центры. Новую жизнь, ощущение комфорта и безопасности строительство привнесло и в такие районы, как Широкая речка, Эльмаш, Пионерский микрорайон, Юг центра и другие. Многие жители из расположенных там ранее устаревших и небезопасных домов переехали в наши новые квартиры.— Конечно, нет. Обновление города должно быть комплексным, именно поэтому с момента основания нашей компании мы проектируем, строим и реконструируем в качестве генподрядчика объекты городской инфраструктуры. Свой первый театр — Камерный — мы построили в 1998 году. В нашем портфолио более 30 школ и детских садов, десятки километров обновленных дорог и улиц, а также городские театры, больницы. Мы реконструировали такие знаковые для Екатеринбурга объекты, как Дом Севастьянова, подземный переход на Плотинке, пешеходную улицу Вайнера и аллею на проспекте Ленина. Мы даже приняли участие в изготовлении и установке популярной городской достопримечательности — памятника клавиатуре на набережной Исети.— Преображение города — общая цель для властей, представителей крупного бизнеса и горожан. В наших интересах и силах сделать так, чтобы город процветал, с каждым днем становился все более интересным и удобным для жизни и работы, чтобы жителям не хотелось отсюда уезжать и они могли здесь реализовываться в семье, профессии, творчестве. Именно поэтому мы всегда поддерживаем местные социальные и культурные проекты, участвуем в реализации государственных программ, приоритетных национальных проектов — они дают ресурсы для развития города. В будущем, надеюсь, у нас будет принята программа по строительству на 5–10 лет, которая объединит планы крупных застройщиков и власти, синхронизирует строительство жилья и инфраструктуры.— Созидание, стремление к одухотворенному труду — одна из характерных черт уральцев. Строительство по душе тем, кто стремится своими руками менять жизнь и мир вокруг, делать счастливыми окружающих людей, своих близких. Наша профессия дает уникальную возможность ощущать себя нужным, знать, что люди десятилетиями будут пользоваться результатами твоего труда. Это колоссальная ответственность, но и колоссальная мотивация жить, работать, расти профессионально.