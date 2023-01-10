Валерий Ананьев: Программа застройки на 5-10 лет сделает Екатеринбург привлекательным для жизни и работы

На вопросы журналистов ответил глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Валерий Ананьев.



— Валерий Михайлович, вы неоднократно говорили, что для Екатеринбурга важно создавать программу по строительству сроком на 5-10 лет. Почему именно такой период?



— Я считаю, что среднесрочная программа по строительству сроком именно на 5-10 лет станет общим для всех участников градостроительного процесса планом работы. Она зафиксирует взаимную заинтересованность и ответственность за его исполнение. При этом такая программа должна действовать постоянно. Принятие такого проекта даст возможность в течение пяти лет, пока строится большой микрорайон, решить вопросы обеспеченности его инфраструктурой.



Дело в том, что, если строить район, в котором неизвестно, когда будут школы, детские сады и поликлиники, у горожан не будет дополнительного стимула покупать жилье именно здесь. И, соответственно, у застройщика не будет желания вкладывать деньги в этот район, и от этого в конечном итоге потеряет город, потому что он не будет развиваться, как запланировано в том же Генеральном плане.



— Почему вы считаете, что реализация данной программы будет успешной?



— Потому что сегодня в массовой застройке новых районов, а также в развитии уже застроенных территорий путем расселения ветхого, аварийного жилья, частного сектора всегда принимают участие несколько крупных застройщиков. И все они одинаково заинтересованы, чтобы этот район был оснащен всей необходимой инфраструктурой. Понимание точных сроков реализации инфраструктурных проектов принесет пользу и новоселам, и городу, и застройщикам. Жители будут точно понимать, когда появятся школы, садики, дороги в районе; застройщики смогут учитывать сроки строительства инфраструктуры и принимать правильные решения об инвестировании в развитие территории.



Я уверен, что принятие программы по строительству увеличит эффективность работы и власти, и бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность наших проектов, сделает планы по развитию города еще более детальными и прозрачными. Сегодня, когда все мы заинтересованы в экономическом росте, такая программа нужна особенно остро, она в состоянии стать драйвером комплексного развития Екатеринбурга.



— Как принятие подобной программы отразится на взаимоотношениях между девелоперами?



— Я всегда говорил, что застройщикам не стоит соревноваться между собой: наша задача — выставить на рынок максимально качественные и эффективные предложения. И они обязательно получат спрос. Особенно это касается строительства инфраструктурных объектов. Примером тому служат микрорайоны, которые сейчас бурно развиваются за счет объединения усилий нескольких застройщиков. Это Широкая Речка, Пионерский, Юг Центра, Уралмаш. Застройщики таких районов не конкурируют между собой за строительство объектов инфраструктуры, а одинаково в них заинтересованы. И, если заранее соотнести источники финансирования с требуемыми этим районам объектами инфраструктуры, мы получим единый для всех план, и застройщики смогут системно участвовать в его реализации. Так мы сможем к необходимому сроку готовить документацию, без которой невозможно включение объектов в муниципальные, областные и федеральные программы финансирования.



Компания «Атомстройкомплекс» уже давно работает именно так: мы за свой счет выполняем проекты, что позволяет администрации города и правительству области привлекать финансирование, ускорять проведение тендера и старт строительства. Многолетняя программа строительства позволит систематизировать эту работу. Компании смогут планировать свое участие в проектах по строительству школ и садиков, например, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).



— По вашему мнению, реализация такого проекта будет выгодна властям города и области?



— Наша общая задача — сделать Екатеринбург конкурентоспособным, привлекательным для жизни и работы. Так мы сможем сохранять и приумножать человеческий капитал, развивать производства и в целом экономику региона. Конкурентоспособный город сегодня — город с цельной сбалансированной средой. Пока, к сожалению, нам не всегда удается синхронизировать строительство жилья и инфраструктуры. Главным образом — ввиду объективного недостатка бюджетного финансирования.



Дело в том, что бюджету удобно планировать свои расходы на длительный период и затем последовательно разносить их по разным программам, в том числе включать в планирование сотрудничество с застройщиками. А дальше областному правительству, городской администрации и застройщикам можно выстраивать планы сотрудничества так, чтобы учитывать количество интересов максимального круга лиц. При этом всем городским девелоперам удастся более эффективно воспользоваться теми средствами и возможностями, которые у нас есть, включая такие инструменты финансирования, как ГЧП и инфраструктурные облигации.



— Какую еще выгоду может принести принятие пятилетней программы строительства для Екатеринбурга?



— Если консолидировать планы крупных застройщиков по строительству жилья, редевелопменту промышленных территорий, расселению ветхого и аварийного жилья, а также частного сектора, то мы поймем, в каких районах города ожидается наибольший прирост жилья и требуется строительство новой или обновление существующей инфраструктуры. Ведь в Екатеринбурге есть и старые районы города, возникшие еще вокруг заводов. И сейчас эти территории активно реконструируются. А потому очень важно, чтобы там тоже появились новые современные школы, детские сады, медучреждения, парки. И как только у нас появится и будет утверждена пятилетняя программа, мы получим возможность и в этой сфере городского развития использовать различные источники финансирования.



Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»