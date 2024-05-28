Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе

Жители Академического района примут участие в создании нового парка в Екатеринбурге ...

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность ...

Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Компания «Атомстройкомплекс» провела предпроектное исследование для создания нового ...

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...

«Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

«Атомстройкомплекс» начал работы по строительству автомобильного проезда вокруг ЖК «ART. Город-парк» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. «Атомстройкомплекс» продолжает работы по строительству ЖК «ART. Город-парк» в ...