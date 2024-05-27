Горожане создают парк

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность ...

Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Компания «Атомстройкомплекс» провела предпроектное исследование для создания нового ...

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...

«Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В офисе управляющей компании ЖК «ART. Город-Парк» 31 октября состоялся очередной этап ...

«Атомстройкомплекс» совместно с жителями Краснолесья разработал концепцию будущей зеленой зоны микрорайона

В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» проведет очередной этап «народного проектирования» паркового пространства в микрорайоне Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге жители Краснолесья встретятся с архитекторами ...