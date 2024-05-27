Горожане создают парк

Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность принять участие в создании нового парка. Он появится в рамках развития седьмого квартала, проект планировки которого утвержден администрацией города.
Масштабный сбор предложений от жителей района стартует на этой неделе, лучшие и наиболее популярные из них будут учтены при разработке проекта благоустройства. Порядок проведения этой работы представители компании «Атомстройкомплекс» обсудили с участниками социально-педагогического комплекса (СПК) «Краснолесье».
Также в ходе собрания участники СПК выразили ряд пожеланий, которые застройщик пообещал учесть при проектировании седьмого квартала. В их числе — строительство новых школ и детских садов, парковочных мест, дорог. Все это предусмотрено генпланом развития Екатеринбурга и утвержденным проектом планировки седьмого квартала.
Директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов рассказал, что уже этим летом девелопер передаст на баланс городу здание нового детского сада в этом квартале. Кроме этого, в локации уже завершено строительство новой дороги — местного проезда от улицы Чкалова до улицы Краснолесья. Также в числе инфраструктурных объектов, которые должны появиться в квартале в соответствии с утвержденным проектом планировки, — детский сад на 350 мест, школа на 1,5 тыс. мест и школьный стадион.
«Но наиболее знаковым для района и приоритетным для нас станет общедоступный парк площадью 16,1 га. Сейчас на этом месте — стихийно возникшая зеленая зона, где жители микрорайона Краснолесье организовали площадки для отдыха и прогулочные тропинки. Мы провели предпроектное исследование территории, выявили все сценарии ее использования, и разработали концепцию, как не просто сохранить, а улучшить существующие площадки, создать новые, а также присвоить территории официальный статус парка. Понимая, что парк на этой территории особенно важен для жителей, мы начнем работать над его проектированием, как только будет утвержден проект межевания территории, определяющий его границы», — подчеркнул Дмитрий Фарафонов.
При этом уже сейчас, в ходе заседания СПК, многие представители и жители микрорайона Краснолесье выразили пожелание при создании парка подчеркнуть его экологическую функцию.
«В нашей школе уделяется большое внимание экологической повестке, которая сегодня актуальна во всем мире. У нас есть школьно-тепличный комплекс, в котором мы организуем экологическое воспитание детей в рамках клуба «Юный ландшафтный архитектор. В рамках уроков экологии, биологии, а также в рамках дополнительного образования мы могли бы использовать новую парковую зону для проведения практических занятий. Например, наблюдать за животными, птицами, за развитием растительного мира нашего региона», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 181 Юлия Плотникова.
Педагог подчеркнула, что проведение таких уроков в том числе для младшеклассников возможно только на территории, где соблюдены все требования безопасности для жизни малышей: отсутствуют несанкционированные свалки мусора, а деревья, кустарники и газоны обработаны от клещей.
Директор Ботанического сада Уральского отделения РАН доктор биологических наук Алена Третьякова добавила, что для использования зеленой зоны в образовательных целях необходимо не только благоустроить ее территорию, но и привлечь к формированию видового разнообразия площадки специалистов.
«Чтобы использовать зеленую зону в образовательных целях, ее нужно профессионально наполнить — создать в ней видовое разнообразие, обеспечить развитый покров травянистых растений. Нам было бы интересно принять участие в работе над концепцией будущего парка и, например, попробовать сделать в нем экологическую тропу, насытить этот участок именно аборигенными видами среднего Урала, уникальными растениями. Тогда мы получим гораздо более интересный объект, который будет представлять большую ценность для городского озеленения и для жителей района», — отметила Алена Третьякова.
Участники СПК «Краснолесье» приняли решение обеспечить проект по созданию нового парка в районе экспертной поддержкой и регулярно проводить встречи с застройщиком на своей площадке. В свою очередь, застройщик пообещал сделать работу над реализацией проекта открытой для жителей района и публиковать все новости, а также ответы на вопросы жителей по будущему парку в специально созданном Telegram-канале
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Ранее компания «Атомстройкомплекс» провела предпроектное исследование для создания нового парка в микрорайоне Краснолесье. Новый парк, согласно генплану развития Екатеринбурга, должен появиться в Краснолесье до 2027 года — соответствующий проект планировки подписал глава города Алексей Орлов. До этого реализация проекта откладывалась на протяжении нескольких лет из-за беспокойства жителей, однако в прошлом году Арбитражный суд Свердловской области обязал администрацию города утвердить проект планировки. Реализовывать проект будет «Атомстройкомплекс».
По словам директора по управлению проектами компании Дмитрия Фарафонова, работа с зелеными зонами и рекреациями традиционно привлекает большое внимание горожан. Он отмечает, что застройщик в течение нескольких лет изучал мнения и пожелания жителей о том, что должно появиться на этой зеленой территории, и провел комплексное предпроектное исследование.
«Мы изучили все существующие тропы, стихийно сформированные при участии активных жителей района детские площадки, площадки для занятий спортом, малые архитектурные формы, составили их перечень и описание. И обязательно учтем в концепции благоустройства, как не просто сохранить, а улучшить эти площадки, реализовать дополнительные возможности, которых сейчас нет на территории квартала. Когда к 2027 году работы по благоустройству будут завершены, зеленая зона получит статус общедоступного парка, которого у нее нет сейчас — это защитит ее от застройки», — отмечает Дмитрий Фарафонов.
В результате исследования «Атомстройкомплекса» выяснилось, что функциональные зоны на участке сформировались в соответствии с характером растительности. Например, зона произрастания берез хорошо просматривается, там формируются площадки для размеренного немассового отдыха. Сосновые зоны, в свою очередь, отличаются наличием свободных пространств, полян — здесь стихийно формируются площадки для массовых видов отдыха. В густой кустарниковой зоне же создаются прогулочные тропы.
При этом, несмотря на отсутствие статуса рекреационного пространства, в зеленой зоне седьмого квартала присутствуют малые архитектурные формы и тематические площадки (детская, спортивная), зафиксированы стихийные площадки для пикников, выгула собак, есть арт-объекты. Девелопер планирует дополнить существующие зоны новыми площадками, потребность в которых уже высказывали жители микрорайона. Изображения предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»