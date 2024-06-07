Дмитрий Фарафонов: Мы намерены сделать современный парк в Академическом районе

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.— Дмитрий Михайлович, расскажите, почему с начала строительства Академического района планы по освоению 7-го квартала, который жители именуют березовой рощей, неоднократно менялись?
— По первоначальному проекту в 2007 году 7-й квартал Академического предполагалось застроить жильем почти полностью — под зеленые зоны было отведено всего 3,2 га. Однако в те годы федеральные земли находились в постоянном бессрочном пользовании у государственных учреждений с условием их эффективного освоения. Так, пользователем одного из участков в Краснолесье стало Уральское отделение Российский академии наук (УрО РАН), а «Атомстройкомплекс» с 2012 года стал его партнером. В рамках инвестиционного контракта мы построили здесь более десятка жилых домов, два детских садика, дороги — улицу Михеева на участке от улицы Академика Вонсовского до улицы Краснолесья, участок бульвара академика Семихатова, а также достроили и оснастили современным оборудованием здание научного института геологии и геохимии УрО РАН, которое стояло заброшенным недостроем с 90-х годов.
На сегодняшний день часть квартир в домах, которые мы возводим по инвестиционным соглашениям, передается УрО РАН — в них заезжают молодые ученые, сотрудники институтов УрО РАН и профессора. Благодаря нашим совместными усилиями в Краснолесье за эти годы сформировалась комфортная, удобная для жизни среда — этакий академгородок, где ученые могут жить в шаговой доступности от научных институтов.
Другой такой участок федеральной земли в том самом 7-м квартале Академического некоторое время находился в пользовании Свердловского сельскохозяйственного института, сейчас это Уральский аграрный университет. Предполагалось, что на нем будет построен университетский городок — здания институтских факультетов, общежития, жилье для сотрудников университета, профессоров, сопутствующая инфраструктура (садик, поликлиника).
Для реализации этого проекта постановлением главы города Екатеринбурга № 3762 от 15 ноября 2013 года была утверждена новая редакция проекта планировки территории 7-го квартала Академического. Согласно ей, площадь всей территории составляла 34,4 га, из нее 8 га было отведено под жилые дома: здесь предполагалось построить 99 тыс. кв. м. жилья. Еще 26,4 га отводилось под общественно-деловые зоны. Документов о присвоении данной территории статуса общественного парка тогда не было. В глубине участка даже начали строить первое здание, однако стройка была заброшена, от проекта строительства университетского городка отказались, и для развития участка площадью 26 га начали искать нового пользователя, который сможет его грамотно застроить и включить в оборот. — Как его получил «Атомстройкомплекс»?
— На протяжении нескольких лет мы успешно вели строительство в микрорайоне в партнерстве с УрО РАН и рассматривали новые земельные участки рядом. На торгах нам удалось приобрести в собственность участок площадью 2,4 га на территории 7-го квартала, мы нашли соинвестора и начали строить первые дома жилого комплекса «ART. Город-парк» вдоль улицы Краснолесья. Это были не первые дома в этой локации: в 2014 году совместно с компанией «Группа ЛСР» мы построили здесь дома в районе улиц Мехренцева — Вонсовского.
В 2018 году основная территория квартала (участок площадью 26 га) была выставлена на торги ДОМ.РФ, мы посчитали логичным продолжить здесь свою работу и приняли участие в торгах. Получили право аренды на земельный участок и начали разработку градостроительной концепции. Нам предстояло изменить назначение земли, поскольку с 2013 года она подразумевала строительство учебных заведений, а мы планировали строить жилой квартал с необходимой социальной инфраструктурой. Важно отметить, что статуса леса или рекреации у этой земли никогда не было, деревья на ней выросли сами за то время, пока земля простаивала. Сейчас такой же саморос формируется на других неосвоенных участках вдоль улицы Краснолесья. — Узнавали ли вы у местных жителей, какие у них есть запросы на инфраструктуру, что им требуется на этой территории?
— Конечно. Мы провели социологическое исследование и узнали у местных жителей, чего им не хватает на этой территории. Колоссальный запрос был на школы, детские сады — эта проблема всегда остро стоит в районах с доступным жильем, где живет много молодежи. Потребность в школах и садиках в таких районах всегда выше, чем предусматривают строительные нормативы, ввиду молодости населения. Помимо этого, мы зафиксировали запрос на паркинги, новые дороги, благоустроенные и безопасные зоны отдыха, создание пешеходной связи с Юго-Западным лесопарком.
Наши архитекторы разработали градостроительную концепцию, в которой предусмотрели строительство жилья по периметру квартала и создание в центре районного парка площадью 6 га, в котором выделили место под школы и садики. Однако концепция осталась нереализованной. Зеленая территория стала разменной монетой: активисты всех сортов, кому нужно было привлечь аудиторию и сделать себе имя, бросались «защищать рощу» — устраивали абсурдные акции, распространяли фейки, инициировали бессмысленные судебные разбирательства, чтобы получить внимание СМИ.
Наши действия были абсолютно законными, но вносить изменения в правила землепользования и застройки, начинать работать на этом участке в таких обстоятельствах было немыслимо, и мы сосредоточили свои усилия на маленьком участке, который принадлежал нам на праве собственности, продолжив здесь строительство ЖК «ART. Город-парк» и постепенно реализуя те пожелания, которые озвучивали жители района. — В каком формате происходило взаимодействие с местными жителями в эти годы?
— Все эти годы мы продолжали работать с жителями — проводили опросы и субботники, устраивали обсуждения и сессии народного проектирования, на которых вместе с жителями размышляли о том, что необходимо предусмотреть в квартале. Большинство граждан прекрасно понимает, что участок в любом случае подлежит застройке. Однако «Атомстройкомплекс» нацелен вести диалог с жителями, и не факт, что следующий застройщик будет делать так же. Готовые к диалогу жители оставляли нам совершенно адекватные, разумные пожелания: им нужны были досуговые центры, школы и садики, внутриквартальные проезды, безопасные и цивилизованные места для отдыха.— Что-то из этого было реализовано?
— Мы сделали и передали министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области проект благоустройства Юго-Западного лесопарка, который в том числе подразумевает создание входной группы в парк со стороны 7-го квартала. В рамках строительства квартала «ART. Город-парк» построили внутриквартальную дорогу, за свой счет возвели детский сад на 100 мест — сейчас выполняем в нем внутреннюю отделку, чтобы передать на баланс городу. Мы предусмотрели в квартале коммерческие помещения и паркинг, открыли соседский центр, который стал площадкой для реализации инициатив жителей и проведения мероприятий.
Мы разработали проект строительства школы на 1 тыс. 125 мест на соседнем нашем участке, рядом с ЖК «Балтийский», и уже получили положительное заключение экспертизы. Школа появится в квадрате улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесья, сейчас идет процедура передачи земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. На том же участке сейчас идет строительство бассейна, готовится к строительству проект детской поликлиники МНТК «Микрохирургия глаза».— Площадь, которую вы не могли застраивать, все эти годы находилась в вашей зоне ответственности?
— Да, все шесть лет мы своевременно платили арендную плату за 26 га в 7-м квартале, но производить строительные работы там не могли. Точку в этой затянувшейся паузе поставил арбитражный суд, который летом 2023 года вынес решение о том, что квартал должен получить развитие в соответствии с разработанным проектом планировки. — Как изменились планы по развитию квартала за эти годы?
— Мы значительно переработали концепцию, постарались максимально учесть пожелания жителей района и создали ее в полном соответствии с обновленным Генеральным планом города Екатеринбурга, утвержденным в 2021 году. Так, мы сократили планируемые объемы жилья с 300 тыс. кв. м. до 158 тыс. кв. м. — новые кварталы появятся со стороны улиц Краснолесья и Вонсовского. В них предусмотрены паркинги, а также помещения для кафе, магазинов, предприятий сферы услуг. При этом 4,9 га отведено под размещение школы на 1,5 тыс. мест и детского сада на 350 мест, а также художественной школы № 3 им. А. И. Корзухина.— Расскажите подробнее, как был изменен проект зеленой зоны на этой территории.
— Площадь зеленой зоны, в соответствии с новым проектом, была увеличена в несколько раз — до 16 га. Такой подход позволит учесть интересы самых разных групп населения: предусмотреть и тихие площадки для прогулок мам с колясками, и места массовых мероприятий, а также тематические площадки. Мы намерены не просто благоустроить территорию, а присвоить ей статус общественной рекреации, чтобы навсегда защитить ее от потенциальной застройки. Для детальной проработки концепции мы планируем привлечь жителей и наших партнеров — экспертов Ботанического сада УрО РАН, чтобы они помогли сохранить биологическое разнообразие территории и сделать отдых в парке не только комфортным, но и познавательным. — Как будет проходить работа по сбору предложений от местных жителей, чтобы можно было учесть пожелания максимального количества людей?
— Мы действуем открыто и готовы комментировать каждый свой шаг, привлекать жителей района к обсуждению и совместному поиску оптимальных решений. Мы уже создали Telegram-канал проекта
, где можем оперативно взаимодействовать с жителями, оперативно получать от них обратную связь. В ближайшее время планируем собрать рабочую группу с участием жителей и регулярно проводить встречи по проекту на площадке соседского центра, размещенного в ЖК «ART. Город-парк». — Когда начнутся работы по созданию парка?
— Работы по благоустройству парка мы начнем одновременно со строительством первой очереди — в лучшем случае к концу 2024 года. Мы сможем заниматься будущим парком, после того как будут определены границы — для этого нужен проект межевания. До начала благоустройства очистим зеленую зону от валежника и мусора, составим карту существующих тропинок и функциональных зон, которые в ней сформировались, вместе с жителями и представителями компаний, ведущих социально значимую работу в районе, обсудим площадки, которые обязательно должны появиться в парке. Мы уже построили в Краснолесье жилье, садики, дороги, научный институт, проектируем школы, медицинские и спортивные объекты. А теперь намерены дополнить инфраструктуру района современным безопасным парком, который сделает его еще комфортнее для жизни.Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»