«Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Компания «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента территории в границах улиц ...30.06.2023 «Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего ...31.05.2023 В июне начнется строительство новой школы на Рощинской улице Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге в июне начнется строительство новой школы по адресу Рощинская, 25. ...13.01.2023 «Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. «Атомстрйокомплекс» в соответствии с графиком продолжает строительство новой школы на ...25.01.2022 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» открыла продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в ...