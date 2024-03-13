«Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. 125 учеников. Документ уже получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщает пресс-служба застройщика.Сейчас девелопер ведет работу по подготовке сметной документации и передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. Далее полный комплект документов будет передан администрации Екатеринбурга для определения сроков строительства.«Проектирование новой школы стало очередным этапом развития инфраструктуры Академического района и микрорайона Краснолесье, которое «Атомстройкомплекс» реализует более 20 лет. Ранее мы построили здесь два детских сада, разработали проект благоустройства Юго-Западного лесопарка, сейчас в рамках строительства жилого квартала возводим фитнес-центр с бассейном», — рассказал директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекса» Дмитрий Фарафонов.Участок застройки расположен в квартале улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесья. Проект здания площадью более 25 тыс. кв. м. предусматривает размещение необходимых помещений для обучения. Оно будет разделено на функциональные зоны для учебы, занятий спорта, отдыха.Проект новой школы включает более 40 учебных классов, мастерские, библиотеку и медицинский блок, актовый и спортивные залы, столовую. Особенности планировки — множество рекреаций и дополнительные помещения, которые позволят проводить занятия вне классов.