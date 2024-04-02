Школы от А до Я

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

В Екатеринбурге специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне Краснолесье для 1 тыс. 125 учеников. Документ уже получил положительное заключение государственной экспертизы.В настоящее время девелопер ведет работу по подготовке сметной документации и передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. Далее полный комплект документов будет передан администрации Екатеринбурга для определения сроков строительства.«Проектирование новой школы стало очередным этапом развития инфраструктуры Академического района и микрорайона Краснолесье, которое «Атомстройкомплекс» реализует более 20 лет. Ранее мы построили здесь два детских сада, разработали проект благоустройства Юго-Западного лесопарка, сейчас в рамках строительства жилого квартала возводим фитнес-центр с бассейном», — рассказал директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.Участок будущей застройки расположен в квартале улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесья. Проект здания площадью более 25 тыс. кв. м. предусматривает размещение необходимых помещений для обучения. Оно будет разделено на функциональные зоны для учебы, занятий спорта, отдыха.Проект новой школы включает более 40 учебных классов, мастерские, библиотеку и медицинский блок, актовый и спортивные залы, столовую. Особенности планировки — множество рекреаций и дополнительные помещения, которые позволят проводить занятия вне классов.Напомним, что компания «Атомстройкомплекс» имеет большой опыт строительства социальных учреждений, и поэтому специалисты стараются предусмотреть различные нюансы при возведении школьных зданий. Так, в начале апреля в здании школы на улице Советской в Екатеринбурге, где завершаются строительные работы, специалисты компании «Атомстройкомплекс» запустили демонстрационную комнату. Здесь на площади 300 кв. м. представлена отделка всех типов помещений: классов, рекреаций, санузлов, а также можно оценить систему навигации и мебель, которыми комплектуются здания.«Наша компания работает в качестве генподрядчика на знаковых для города и области инфраструктурных объектах, к которым приковано повышенное внимание. Представители государственного заказчика, как правило, в еженедельном режиме контролируют ход строительства, с рабочими визитами наши стройки регулярно посещают представители различных ведомств. Организация демонстрационных комнат позволяет не только качественно презентовать объект высокопоставленным гостям, но и предметно обсуждать проектные решения, типовые узлы, отделочные материалы и дизайн — чтобы в случае необходимости своевременно внести корректировки в проект, до того, как решения будут тиражированы на все площадь объекта», — рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.Благодаря демонстрационному пространству представители заказчика уже оценили наполнение раздевалок спортивного зала, оснащение душевых, мебель для амфитеатров.«Все решения, которые мы применяем, продуманы и эффективны. Например, навигационные таблички учитывают требования к инклюзивности обучения — они располагаются на уровне, который комфортен для восприятия как обычному человеку, так и передвигающемуся на инвалидной коляске, а информация на них продублирована шрифтом Брайля для слабовидящих учеников», — добавил Александр Прокопович.Отметим, что подобные демонстрационные пространства «Атомстройкомплекс» создает на большинстве объектов социальной инфраструктуры, которые возводит в регионе. Например, во время строительства Дворца водных видов спорта был реализован целый демо-этаж. За период выполнения работ его посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители министерств спорта и строительства. При возведении Губернаторского лицея демонстрационный этаж был реализован в блоке начальной школы.