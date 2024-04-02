УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 10:36

Школы от А до Я

В Екатеринбурге специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне Краснолесье для 1 тыс. 125 учеников. Документ уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

Школы от А до Я

В настоящее время девелопер ведет работу по подготовке сметной документации и передаче земельного участка из федеральной собственности в муниципальную. Далее полный комплект документов будет передан администрации Екатеринбурга для определения сроков строительства.

«Проектирование новой школы стало очередным этапом развития инфраструктуры Академического района и микрорайона Краснолесье, которое «Атомстройкомплекс» реализует более 20 лет. Ранее мы построили здесь два детских сада, разработали проект благоустройства Юго-Западного лесопарка, сейчас в рамках строительства жилого квартала возводим фитнес-центр с бассейном», — рассказал директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов.

Школы от А до Я

Участок будущей застройки расположен в квартале улиц Чкалова — Академика Вонсовского — Амундсена — Краснолесья. Проект здания площадью более 25 тыс. кв. м. предусматривает размещение необходимых помещений для обучения. Оно будет разделено на функциональные зоны для учебы, занятий спорта, отдыха.

Проект новой школы включает более 40 учебных классов, мастерские, библиотеку и медицинский блок, актовый и спортивные залы, столовую. Особенности планировки — множество рекреаций и дополнительные помещения, которые позволят проводить занятия вне классов.

Школы от А до Я

Напомним, что компания «Атомстройкомплекс» имеет большой опыт строительства социальных учреждений, и поэтому специалисты стараются предусмотреть различные нюансы при возведении школьных зданий. Так, в начале апреля в здании школы на улице Советской в Екатеринбурге, где завершаются строительные работы, специалисты компании «Атомстройкомплекс» запустили демонстрационную комнату. Здесь на площади 300 кв. м. представлена отделка всех типов помещений: классов, рекреаций, санузлов, а также можно оценить систему навигации и мебель, которыми комплектуются здания.

«Наша компания работает в качестве генподрядчика на знаковых для города и области инфраструктурных объектах, к которым приковано повышенное внимание. Представители государственного заказчика, как правило, в еженедельном режиме контролируют ход строительства, с рабочими визитами наши стройки регулярно посещают представители различных ведомств. Организация демонстрационных комнат позволяет не только качественно презентовать объект высокопоставленным гостям, но и предметно обсуждать проектные решения, типовые узлы, отделочные материалы и дизайн — чтобы в случае необходимости своевременно внести корректировки в проект, до того, как решения будут тиражированы на все площадь объекта», — рассказал руководитель строительства Александр Прокопович.

Школы от А до Я

Благодаря демонстрационному пространству представители заказчика уже оценили наполнение раздевалок спортивного зала, оснащение душевых, мебель для амфитеатров.

«Все решения, которые мы применяем, продуманы и эффективны. Например, навигационные таблички учитывают требования к инклюзивности обучения — они располагаются на уровне, который комфортен для восприятия как обычному человеку, так и передвигающемуся на инвалидной коляске, а информация на них продублирована шрифтом Брайля для слабовидящих учеников», — добавил Александр Прокопович.

Отметим, что подобные демонстрационные пространства «Атомстройкомплекс» создает на большинстве объектов социальной инфраструктуры, которые возводит в регионе. Например, во время строительства Дворца водных видов спорта был реализован целый демо-этаж. За период выполнения работ его посетили помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, представители министерств спорта и строительства. При возведении Губернаторского лицея демонстрационный этаж был реализован в блоке начальной школы.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Вчера, 12:23 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...

02.04.2024 Специалисты «Атомстройкомплекса» открыли демонстрационное пространство в строящейся школе на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2024. В здании школы на улице Советской в Екатеринбурге, где завершаются строительные работы, ...

20.02.2024 Специалисты «Атомстройкомплекса» приступили к монтажу кровли спортзала школы на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. Строители приступили к монтажу кровли спортзала с пролетом в 24 м новой школы в ...

06.07.2023 «Атомстройкомплекс» сохранит 8-метровую ель на территории будущей школы на улице Советской в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. Специалисты «Атомстройкомплекса» при подготовке строительной площадки будущей школы в ...

30.06.2023 «Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Компания «Атомстройкомплекс» завершает работы по созданию бетонной чаши будущего ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города12.03.2024Тест-драйв квартиры12.03.2024Комфорт и свобода движений: основа физического развития
Архив новостей
Апрель 2024 (300)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18