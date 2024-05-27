Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Жители Академического района Екатеринбурга уже в ближайшие месяцы получат возможность принять участие в создании нового парка. Он появится в рамках развития седьмого квартала, проект планировки которого утвержден администрацией города, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».
Масштабный сбор предложений от жителей района стартует на этой неделе, лучшие и наиболее популярные из них будут учтены при разработке проекта благоустройства. Порядок проведения этой работы представители компании «Атомстройкомплекс» обсудили с участниками социально-педагогического комплекса (СПК) «Краснолесье».
Также в ходе собрания участники СПК выразили ряд пожеланий, которые застройщик пообещал учесть при проектировании седьмого квартала. В их числе — строительство новых школ и детских садов, парковочных мест, дорог. Все это предусмотрено генпланом развития Екатеринбурга и утвержденным проектом планировки седьмого квартала.
Директор по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрий Фарафонов рассказал, что уже этим летом девелопер передаст на баланс городу здание нового детского сада в этом квартале. Кроме этого, в локации уже завершено строительство новой дороги — местного проезда от улицы Чкалова до улицы Краснолесья. Также в числе инфраструктурных объектов, которые должны появиться в квартале в соответствии с утвержденным проектом планировки, — детский сад на 350 мест, школа на 1,5 тыс. мест и школьный стадион.
«Но наиболее знаковым для района и приоритетным для нас станет общедоступный парк площадью 16,1 га. Сейчас на этом месте — стихийно возникшая зеленая зона, где жители организовали площадки для отдыха и прогулочные тропинки. Мы провели предпроектное исследование территории, выявили все сценарии ее использования, и разработали концепцию, как не просто сохранить, а улучшить существующие площадки, создать новые, а также присвоить территории официальный статус парка. Понимая, что парк на этой территории особенно важен для жителей, мы начнем работать над его проектированием, как только будет утвержден проект межевания территории, определяющий его границы», — подчеркнул Дмитрий Фарафонов.
Участники СПК «Краснолесье» приняли решение обеспечить проект по созданию нового парка в районе экспертной поддержкой и регулярно проводить встречи с застройщиком на своей площадке. В свою очередь, застройщик пообещал сделать работу над реализацией проекта открытой для жителей района и публиковать все новости, а также ответы на вопросы жителей по будущему парку в специально созданном Telegram-канале
. Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»