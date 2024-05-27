Жители Академического района Екатеринбурга получат возможность высказать свое мнение о создании нового парка

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

«Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

Компания «Атомстройкомплекс» построит на Эльмаше новую школу и два детских сада почти на 1,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Компания «Атомстройкомплекс» в рамках редевелопмента территории в границах улиц ...