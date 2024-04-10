УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:22

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Компания «Атомстройкомплекс» провела предпроектное исследование для создания нового парка в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

Отмечается, что новый парк, согласно генплану развития Екатеринбурга, должен появиться в Краснолесье до 2027 года — соответствующий проект планировки подписал в этом месяце глава города Алексей Орлов. До этого реализация проекта откладывалась на протяжении нескольких лет из-за беспокойства жителей, однако в прошлом году Арбитражный суд Свердловской области обязал администрацию города утвердить проект планировки. Реализовывать проект будет компания «Атомстройкомплекс».

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

По словам директора по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрия Фарафонова, работа с зелеными зонами и рекреациями традиционно привлекает большое внимание горожан. Он отмечает, что застройщик в течение нескольких лет изучал мнения и пожелания жителей о том, что должно появиться на этой зеленой территории, и провел комплексное предпроектное исследование.

«Мы изучили все существующие тропы, стихийно сформированные при участии активных жителей района детские площадки, площадки для занятий спортом, малые архитектурные формы, составили их перечень и описание. И обязательно учтем в концепции благоустройства, как не просто сохранить, а улучшить эти площадки, реализовать дополнительные возможности, которых сейчас нет на территории квартала. Когда к 2027 году работы по благоустройству будут завершены, зеленая зона получит статус общедоступного парка, которого у нее нет сейчас — это защитит ее от застройки», — отмечает Д. Фарафонов.

В результате исследования «Атомстройкомплекса» выяснилось, что функциональные зоны на участке сформировались в соответствии с характером растительности. Например, зона произрастания берез хорошо просматривается, там формируются площадки для размеренного немассового отдыха. Сосновые зоны, в свою очередь, отличаются наличием свободных пространств, полян — здесь стихийно формируются площадки для массовых видов отдыха. В густой кустарниковой зоне же формируются прогулочные тропы.

«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

При этом, несмотря на отсутствие статуса рекреационного пространства, в зеленой зоне 7-го квартала присутствуют малые архитектурные формы и тематические площадки — детская, спортивная, зафиксированы стихийные площадки для пикников, выгула собак, есть арт-объекты. Девелопер планирует дополнить существующие зоны новыми площадками, потребность в которых уже высказывали и еще выскажут в ходе публичных обсуждений жители микрорайона. В ближайшее время застройщик рассчитывает представить горожанам концепцию на обсуждение и начать сбор комментариев и пожеланий.

Отмечается, что, помимо современного парка площадью 16 га на территории 7-го квартала Академического района (микрорайона Краснолесье), предусмотрено строительство образовательного центра, включающего школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест, помещения под детскую художественную школу им. Корзухина, а также жилых кварталов со стороны улицы Краснолесье и Вонсовского, паркингов, коммерческих помещений под размещение кафе, магазинов, предприятий сферы услуг.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2024 «Атомстройкомплекс» создал проект новой школы в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга для 1 тыс. учеников

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...

21.07.2022 «Атомстройкомплекс» строит в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге детский сад на 100 мест

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2022. «Атомстройкомплекс» строит в квартале ЖК «ART. Город-парк» в микрорайоне Краснолесье ...

30.07.2021 «Атомстройкомплекс» начал работы по строительству автомобильного проезда вокруг ЖК «ART. Город-парк» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. «Атомстройкомплекс» продолжает работы по строительству ЖК «ART. Город-парк» в ...

02.11.2020 «Атомстройкомплекс» совместно с жителями Краснолесья разработал концепцию будущей зеленой зоны микрорайона

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В офисе управляющей компании ЖК «ART. Город-Парк» 31 октября состоялся очередной этап ...

01.10.2020 В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» проведет очередной этап «народного проектирования» паркового пространства в микрорайоне Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Сегодня, 1 октября, в Екатеринбурге жители Краснолесья встретятся с архитекторами ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей23.04.2024Урал представили на «ИННОПРОМе» в Ташкенте27.04.2024Наращивание кооперации
Архив новостей
Май 2024 (396)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18