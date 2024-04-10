«Атомстройкомплекс» провел предпроектное исследование для создания парка в микрорайоне Краснолесье

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2024. Компания «Атомстройкомплекс» провела предпроектное исследование для создания нового парка в микрорайоне Краснолесье Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.Отмечается, что новый парк, согласно генплану развития Екатеринбурга, должен появиться в Краснолесье до 2027 года — соответствующий проект планировки подписал в этом месяце глава города Алексей Орлов. До этого реализация проекта откладывалась на протяжении нескольких лет из-за беспокойства жителей, однако в прошлом году Арбитражный суд Свердловской области обязал администрацию города утвердить проект планировки. Реализовывать проект будет компания «Атомстройкомплекс».По словам директора по управлению проектами компании «Атомстройкомплекс» Дмитрия Фарафонова, работа с зелеными зонами и рекреациями традиционно привлекает большое внимание горожан. Он отмечает, что застройщик в течение нескольких лет изучал мнения и пожелания жителей о том, что должно появиться на этой зеленой территории, и провел комплексное предпроектное исследование.«Мы изучили все существующие тропы, стихийно сформированные при участии активных жителей района детские площадки, площадки для занятий спортом, малые архитектурные формы, составили их перечень и описание. И обязательно учтем в концепции благоустройства, как не просто сохранить, а улучшить эти площадки, реализовать дополнительные возможности, которых сейчас нет на территории квартала. Когда к 2027 году работы по благоустройству будут завершены, зеленая зона получит статус общедоступного парка, которого у нее нет сейчас — это защитит ее от застройки», — отмечает Д. Фарафонов.В результате исследования «Атомстройкомплекса» выяснилось, что функциональные зоны на участке сформировались в соответствии с характером растительности. Например, зона произрастания берез хорошо просматривается, там формируются площадки для размеренного немассового отдыха. Сосновые зоны, в свою очередь, отличаются наличием свободных пространств, полян — здесь стихийно формируются площадки для массовых видов отдыха. В густой кустарниковой зоне же формируются прогулочные тропы.При этом, несмотря на отсутствие статуса рекреационного пространства, в зеленой зоне 7-го квартала присутствуют малые архитектурные формы и тематические площадки — детская, спортивная, зафиксированы стихийные площадки для пикников, выгула собак, есть арт-объекты. Девелопер планирует дополнить существующие зоны новыми площадками, потребность в которых уже высказывали и еще выскажут в ходе публичных обсуждений жители микрорайона. В ближайшее время застройщик рассчитывает представить горожанам концепцию на обсуждение и начать сбор комментариев и пожеланий.Отмечается, что, помимо современного парка площадью 16 га на территории 7-го квартала Академического района (микрорайона Краснолесье), предусмотрено строительство образовательного центра, включающего школу на 1,5 тыс. мест и детский сад на 350 мест, помещения под детскую художественную школу им. Корзухина, а также жилых кварталов со стороны улицы Краснолесье и Вонсовского, паркингов, коммерческих помещений под размещение кафе, магазинов, предприятий сферы услуг.