Свердловские девелоперы рассказали о фундаментальных факторах развития строительной отрасли

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В условиях высокой неопределенности в экономике участникам строительной сферы следует обращать внимание на фундаментальные факторы отрасли. С таким заявлением на пресс-конференции в Екатеринбурге выступил заместитель председателя комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) по строительству Андрей Бриль.
К таким факторам можно отнести цикличность. Рынок недвижимости имеет 12-15-летние периоды, и сейчас стартует фаза подъема. Сюда же можно добавить высокую квалификацию российских девелоперов и потребителей, их способность быстро адаптироваться к обстановке.
Ранее глава «Атомстройкомплекса» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев в интервью УрБК говорил, что подобным фактором может стать создание для Екатеринбурга программы по строительству сроком на 5-10 лет.
«Я считаю, что среднесрочная программа по строительству сроком именно на 5-10 лет станет общим для всех участников градостроительного процесса планом работы. Она зафиксирует взаимную заинтересованность и ответственность за его исполнение. При этом такая программа должна действовать постоянно. Принятие такого проекта даст возможность в течение пяти лет, пока строится большой микрорайон, решить вопросы обеспеченности его инфраструктурой», — отметил он.
Также Валерий Ананьев добавил, что принятие программы по строительству увеличит эффективность работы и власти, и бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность проектов компании, сделает планы по развитию города более детальными и прозрачными.
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