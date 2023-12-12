Год рекордов

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

«Атомстройкомплекс» подвел итоги работы в 2023 году. О достижениях и успехах компании рассказал ее глава Валерий Ананьев на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге.Генеральный директор отметил, что в текущем году организации удалось сохранить свои позиции среди лидеров строительного рынка, выполнив большой объем работ по строительству и реконструкции. К декабрю ко вводу подготовлено 322 тыс. кв. м. недвижимости различного назначения, в том числе более 160 тыс. кв. м. жилья и 128 тыс. кв. м. социальных объектов. Окончательные итоги по вводу будут подведены в январе 2024 года.«Кроме того, хочу отметить, что к концу года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекса» с уровня BBB+(RU) до уровня A-(RU) (прогноз «стабильный»)», — добавил глава компании.Он также рассказал, что важной поддержкой строительного рынка продолжает оставаться льготная ипотека, в 2023 году 50% сделок у нас прошло с привлечением ипотечных средств.«Важной поддержкой строительного рынка продолжает оставаться льготная ипотека, в 2023 году 50% сделок у нас прошло с привлечением ипотечных средств. Корректировка программы льготной ипотеки некритична для рынка — она даст ощутимый эффект даже при изменении объема господдержки и минимального размера первоначального взноса. Главное, чтобы льготирование в принципе было продолжено — ведь каждый рубль, вложенный государством в субсидирование ипотеки, возвращается в бюджет в виде налогов. Активная стройка при этом провоцирует развитие смежных отраслей, инфраструктурных проектов, запускает механизм, приводящий к росту экономики региона в целом», — отметил Валерий Ананьев.Спикер также рассказал о текущих проектах, над которыми «Атомстройкомплекс» работал в этом году. Так, специалисты заканчивают строительство ЖК «Просторы». Площадку под него компания получила за строительство жилья для обманутых дольщиков. Помимо многоквартирного дома, «Атомстройкомплекс» построил рядом с жилой территорией мост через Исеть, завершаются работы по строительству очистных сооружений и дорог в этом квартале.«Другой интересный проект — это жилые дома в квартале «Северное сияние», который строится на месте первых уралмашевских бараков. Мы сносим аварийное жилье и строим на его месте современные дома. Причем одновременно заново создаем улицы и всю инфраструктуру», — сказал Валерий Ананьев.В 2023 году компания вышла на новые площадки на Северном Химмаше, где будет построено большое количество современного жилья. Стоит отметить, что рядом находится парк, благоустройством которого также займется девелопер.«Кроме того, мы плотно занимаемся летним парком на Уралмаше — мы работали над созданием проекта и теперь планируем принять активное участие в реконструкции парка, чтобы он и дальше приносил пользу и радость горожанам. Мы хотим создать там достойное место для отдыха екатеринбуржцев и чувствуем огромную ответственность за этот объект», — добавил глава «Атомстройкомплекса».Вела компания и работу над историческими зданиями в Екатеринбурге. Валерий Ананьев пообещал продолжить практику реконструкции знаковых для города зданий и приспособления их под современные нужды.«В этом году мы завершили работы по реконструкции усадьбы П. Шумкова. Теперь на втором этаже там расположилась современная клиника, на первом — культурный центр. Кроме этого, специалисты компании провели реконструкцию дома И. А. Сяно. Там теперь будет находиться Демидовский фонд. Это была сложная и интересная реконструкция, и мы взялись за нее по просьбе первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя и при поддержке регионального правительства», — рассказал Валерий Ананьев.Он также отметил, что недавно специалисты компании «Атомстройкомплекс» провели реконструкцию вестибюля корпуса отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО на улице Воеводина, 5.«Это здание — тоже объект культурного наследия. Мы выполнили там ремонт входной группы, обновили гардероб, установили участок гранитного покрытия, сохранили уникальные интерьерные элементы, оригинальные чугунные плиты на полу и кованый плинтус. Сейчас присматриваем другие объекты для восстановления, которые можно будет выполнять в следующие периоды. Мы планируем делать все, чтобы приспособление и реконструкция памятников в нашем городе продолжались», — добавил генеральный директор девелопера.Кроме этого, «Атомстройкомплекс» традиционно не только работает как девелопер на своих коммерческих объектах, но и занимается реализацией государственных контрактов. В этом году в Екатеринбурге и всей Свердловской области компания ввела более 100 тыс. кв. м. различных социальных объектов.«2023 год стал не просто рекордным, а выдающимся и для нашей компании, и для города, и для области. Мы ввели более 100 тыс. кв. м. социальных объектов, причем не типовых, а передовых. Это и Дворец водных видов спорта (ДВВС), и Губернаторский лицей, и детский сад в Мичуринском. Готовим к вводу первую школу, построенную в рамках ГЧП. Мы не только строим эту школу, но и будем осуществлять ее техническую эксплуатацию», — отметил Валерий Ананьев.Так, ДВВС включает в себя 61 тыс. кв. м. крытых спортивных площадей, несколько бассейнов. Это современное сооружение мирового уровня, где обустроены несколько бассейнов с различной специализацией, новейшее оборудование для очистки воды и воздуха, имеются кафе, спа-зона и фитнес-залы. Кроме этого, в здании реализованы все условия для проведения профессиональных фото- и видеосъемок по международным требованиям. Валерий Ананьев подчеркнул, что, помимо спортсменов и участников соревнований международного уровня, эти площадки смогут привлечь жителей окружающих территорий.«Особое внимание хочу уделить школе № 41 площадью 27 тыс. кв. м. на 925 мест, которая будет закончена в этом году. Мы строим эту школу по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) совместно с правительством Свердловской области и Сбербанком, который нам предоставил кредит под гарантию регионального правительства. Причем мы не только построим эту школу, но и будем ее эксплуатировать. Наша задача — организовать работу этого объекта так, чтобы всей этой инфраструктурой могли пользоваться в полной мере, причем не только ученики и учителя, но и жители района», — подчеркнул глава «Атомстройкомплекса».По мнению Валерия Ананьева, улучшение инфраструктуры вкупе с развитием рынка труда способствует росту конкурентной привлекательности города, что в том числе подпитывает спрос на жилье.«Атомстройкомплекс» вносит существенный вклад в создание новых рабочих мест и развитие эффективных производств. Также мы активно участвуем в подготовке кадров для строительной индустрии — выступаем опорным работодателем кластера «Строительство» федерального проекта «Профессионалитет». В 2023 году 250 учащихся профильных учебных заведений посетили производственные и строительные площадки компании с экскурсиями, 150 студентов прошли ознакомительную практику. И 30% из них по окончании практики трудоустроились в нашу компанию», — рассказал Валерий Ананьев.Он добавил, что компания привлекает молодых специалистов еще и различными социальными программами. Так, сотрудники «Атомстройкомплекса» получают ряд солидных преимуществ, приобретая в собственность жилье, построенное девелопером. В этом году квартиры по льготной программе от работодателя приобрели уже 95 сотрудников. Всего за 10 лет существования такой практики на предприятии жильем обзавелись 864 специалиста компании.