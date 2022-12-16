«Атомстройкомплексу» повысили кредитный рейтинг до уровня A-(RU)

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг уральского девелопера «Атомстройкомплекс» с уровня BBB+(RU) до уровня A-(RU) (прогноз «стабильный»). Эксперты АКРА объяснили повышение рейтинга компании улучшением оценок за структуру управления и финансовую прозрачность, а также ростом объема портфеля текущего строительства, сообщает пресс-служба застройщика.Стоит отметить, что кредитный рейтинг «Атомстройкомплекса» регулярно улучшается на протяжении нескольких лет. Это стало возможным благодаря целенаправленной политике руководства компании. Предприятие планомерно наращивает портфель коммерческих проектов, а также увеличивает объем работ, выполняемых в рамках государственных контрактов и государственно-частного партнерства. Кроме этого, «Атомстройкомплекс» развивает производственные мощности и обеспечивает себя материалами собственного производства.«Наше предприятие проходит процедуру постепенной реструктуризации, в ходе которой повышается прозрачность бизнес-процессов и управления; осуществляется цифровая трансформация всего цикла производства. На протяжении нескольких лет мы соблюдаем международные стандарты финансовой отчетности, размещаем облигации на московской бирже. Все это характеризует «Атомстройкомплекс» как надежного и открытого партнера, работающего в рамках понятной долгосрочной стратегии», — рассказал финансовый директор компании «Атомстройкомплекс» Андрей Батурин.Эксперты АКРА также отмечают сильную рыночную позицию и бизнес-профиль компании «Атомстройкомплекс», низкую долговую нагрузку, высокую оценку обслуживания долга, сильную ликвидность и высокую рентабельность бизнеса.