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«Атомстройкомплексу» повысили кредитный рейтинг до уровня A-(RU)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг уральского девелопера «Атомстройкомплекс» с уровня BBB+(RU) до уровня A-(RU) (прогноз «стабильный»). Эксперты АКРА объяснили повышение рейтинга компании улучшением оценок за структуру управления и финансовую прозрачность, а также ростом объема портфеля текущего строительства, сообщает пресс-служба застройщика.

«Атомстройкомплексу» повысили кредитный рейтинг до уровня A-(RU)
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Стоит отметить, что кредитный рейтинг «Атомстройкомплекса» регулярно улучшается на протяжении нескольких лет. Это стало возможным благодаря целенаправленной политике руководства компании. Предприятие планомерно наращивает портфель коммерческих проектов, а также увеличивает объем работ, выполняемых в рамках государственных контрактов и государственно-частного партнерства. Кроме этого, «Атомстройкомплекс» развивает производственные мощности и обеспечивает себя материалами собственного производства.

«Наше предприятие проходит процедуру постепенной реструктуризации, в ходе которой повышается прозрачность бизнес-процессов и управления; осуществляется цифровая трансформация всего цикла производства. На протяжении нескольких лет мы соблюдаем международные стандарты финансовой отчетности, размещаем облигации на московской бирже. Все это характеризует «Атомстройкомплекс» как надежного и открытого партнера, работающего в рамках понятной долгосрочной стратегии», — рассказал финансовый директор компании «Атомстройкомплекс» Андрей Батурин.

Эксперты АКРА также отмечают сильную рыночную позицию и бизнес-профиль компании «Атомстройкомплекс», низкую долговую нагрузку, высокую оценку обслуживания долга, сильную ликвидность и высокую рентабельность бизнеса.
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