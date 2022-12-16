«Атомстройкомплексу» повысили кредитный рейтинг до уровня A-(RU)

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило кредитный рейтинг ООО ...16.12.2021 «Атомстройкомплекс-строительство» сохранил рейтинг АКРА на уровне «BBB+(RU)» со стабильным прогнозом
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) установило кредитный рейтинг ООО ...22.09.2021 АКРА повысило кредитный рейтинг головной структуры ГК «КОРТРОС»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ...17.03.2021 «Атомстройкомплекс» запустил продажу второго выпуска облигаций на Московской бирже
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. На Московской бирже запущена продажа второго выпуска облигаций корпорации ...21.12.2020 Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс» до ВВВ+ (прогноз ...