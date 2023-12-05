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Компания «Атомстройкомплекс» получила федеральную премию «REПУТАЦИЯ» в номинации «Строительные компании»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Застройщик «Атомстройкомплекс» признан компанией с лучшей репутацией в России. Первое место в номинации «Строительные компании» девелопер получил в рамках награждения победителей федеральной премии «REПУТАЦИЯ».

Всего в этом году на награды в 15 номинациях претендовали около 200 компаний со всей страны, их оценивало более 30 экспертов градостроительной отрасли, сообщает пресс-служба застройщика.

Компания «Атомстройкомплекс» получила федеральную премию «REПУТАЦИЯ» в номинации «Строительные компании»

По словам специалистов, отражением репутации в первую очередь являются успешно реализованные проекты: по объемам сделок за девять месяцев 2023 года «Атомстройкомплекс» входит в топ-5 девелоперов Екатеринбурга, по данным сервиса bnmap.pro.

Большую часть объектов застройщик возводит на месте ветхого, аварийного и устаревшего жилфонда, тем самым качественно преобразовывая городскую среду, повышая ее комфорт и безопасность. Помимо реализации собственных девелоперских проектов, в качестве генерального подрядчика и концессионера «Атомстройкомплекс» участвует в проектировании, реконструкции и строительстве объектов социальной инфраструктуры.

Компания «Атомстройкомплекс» получила федеральную премию «REПУТАЦИЯ» в номинации «Строительные компании»

Так, в этом году компания завершила работы по строительству крупнейшего в стране Дворца водных видов спорта, передовой школы — Уральского Губернаторского лицея, готовит ко вводу первую школу, построенную в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства. Общий объем вводимых компанией социальных объектов по итогам 2023 года превысит 100 тыс. кв. м.

Напомним, что на прошлой неделе рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «Атомстройкомплекса» до уровня A- (RU), прогноз «стабильный». Это стало следствием улучшения оценок за структуру управления, а также финансовую прозрачность и рост объема портфеля текущего производства.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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