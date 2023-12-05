Компания «Атомстройкомплекс» получила федеральную премию «REПУТАЦИЯ» в номинации «Строительные компании»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг уральского девелопера ...24.11.2023 Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев получил премию «Человек года» в номинации «Новаторство»
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Глава компании «Атомстройкомплекс» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий ...06.10.2023 «Атомстройкомплекс» получил почти 3 млрд рублей от банка ДОМ.РФ для строительства новой очереди ЖК Repin Towers
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. для возведения ...08.09.2023 Компания «Атомстройкомплекс» сдаст губернаторский лицей с меблировкой под ключ
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Компания «Атомстройкомплекс», которая занимается строительством губернаторского лицея ...21.12.2020 Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс»
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс» до ВВВ+ (прогноз ...