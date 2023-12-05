Компания «Атомстройкомплекс» получила федеральную премию «REПУТАЦИЯ» в номинации «Строительные компании»

«Атомстройкомплексу» повысили кредитный рейтинг до уровня A-(RU)

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Глава компании «Атомстройкомплекс» председатель комитета по строительству СОСПП Валерий ...

Глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев получил премию «Человек года» в номинации «Новаторство»

«Атомстройкомплекс» получил почти 3 млрд рублей от банка ДОМ.РФ для строительства новой очереди ЖК Repin Towers

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. для возведения ...