«Атомстройкомплекс» получил почти 3 млрд рублей от банка ДОМ.РФ для строительства новой очереди ЖК Repin Towers

Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. для возведения второй очереди жилого комплекса Repin Towers в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга. Соответствующее соглашение было подписано на полях форума 100+ TechnoBuild.«На эти деньги застройщики «Атомстройкомплекс» и «СКМ-Девелопмент» построят два жилых дома этажностью 12 и 29 этажей, а также детский сад вместимостью 150 мест в квартале улиц Репина — Заводская — Красноуфимская — Котельникова — пер. Ударников», — говорится в сообщении девелопера.Большинство своих объектов компания «Атомстройкомплекс» строит на месте ветхого, аварийного, устаревшего жилфонда, качественно обновляя городские территории, повышая их безопасность и эффективность. Жилой комплекс Repin Towers возводится на месте расселенного частного сектора.«Проектом предусмотрено строительство комфортного, современного жилья, размещение магазинов и предприятий услуг на первых этажах жилых домов, а также в пристроенных коммерческих помещениях. Рядом с жилым комплексом наша компания завершает строительство школы на 925 мест. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства, по условиям договора «Атомстройкомплекс» в течение пяти лет будет осуществлять его эксплуатацию», — рассказал заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов.Как отметил директор Управления региональным корпоративным бизнесом Банка ДОМ.РФ Александр Чобан, Свердловская область входит в топ-5 регионов по объемам текущего строительства жилья. Для Банка ДОМ.РФ регион является одним из приоритетных: только в рамках форума было подписано три кредитных договора с застройщиками о строительстве жилья в Екатеринбурге. В свою очередь, группа «Атомстройкомплекс» стала стратегическом партнером банка, который занимается финансированием четырех проектов девелопера с совокупным лимитом кредитования 18,2 млрд руб. Благодаря этому сотрудничеству в регионе будет построено 267 тыс. кв. м. качественного и современного жилья для 2,7 тыс. семей.