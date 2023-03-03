«Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на кровле одного из зданий Repin Towers в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на эксплуатируемой кровле одного из зданий второй очереди жилого квартала Repin Towers в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Ранее такое же решение было реализовано для проекта Svoboda Residence, сообщает пресс-служба застройщика.
«Мы стремимся создавать многофункциональные проекты, которые позволяют горожанам решать максимум повседневных задач на территории жилого комплекса или в шаговой доступности от дома. Важно, чтобы рядом с домом было зеленое пространство, где можно отдохнуть после работы, провести время с детьми, пообщаться с друзьями. Благоустройство кровли позволяет увеличить общую площадь двора, а также зонировать его внутреннее пространство, создавать камерные, оригинальные зоны отдыха», — рассказала директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Repin Towers разработан проектным институтом компании «Атомстройкомплекс» при участии бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева. Он также одобрен экспертизой «Союза архитекторов». В структуру квартала включены общественно-деловые помещения — магазины, офисы, а также детский сад.
Помимо этого, «Атомстройкомплекс» строит в Верх-Исетском районе школу № 41 на 925 мест. Это первая школа, которая строится в Екатеринбурге в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Инициатором проекта выступил застройщик. Сейчас компания возводит уже вторую школу в рамках ГЧП в Екатеринбурге, в Пионерском микрорайоне.
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