21 ноября 2025

«Атомстройкомплекс» в третий раз подтвердил национальный кредитный рейтинг

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» на уровне А-(RU), прогноз «стабильный». Рейтинг на этом уровне компания подтверждает третий год подряд, впервые кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале был присвоен «Атому» в 2017 году.

В пресс-службе холдинга «Атомстройкомплекс» объяснили, что эксперты АКРА оценили бизнес девелопера как очень сильный и отметили высокую диверсификацию портфеля проектов — объем текущего строительства «Атомстройкомплекса» составляет 389 тыс. кв. м, а в рамках госконтрактов ведется строительство объектов социальной инфраструктуры общей площадью 115 тыс. кв. м.

Самостоятельная реализация холдингом большей части строительных работ, а также значительная обеспеченность строительными материалами собственного производства позволяет «Атомстройкомплексу» соблюдать сроки и качество строительства, а также высокую рентабельность, отметили эксперты АКРА.

Глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев отметил, что в структуре холдинга 12 современных заводов по выпуску стройматериалов, которые закрывают потребности предприятия в силикатном кирпиче, цементе, утеплителе.

«В этом году мы существенно нарастили производство автоклавного газобетона, построив новый завод в Сысерти, а также модернизировали линию по выпуску эффективного утеплителя в Богдановиче. Наши предприятия, как производственные, так и строительные, участвуют в проекте «Производительность труда», что способствует наиболее эффективному выстраиванию внутренней цепочки взаимодействий при реализации каждого строительного объекта — от проектирования до эксплуатации», — рассказал В. Ананьев.

