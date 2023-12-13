Валерий Ананьев: В 2024 году будем держать планку и выходить на новые площадки

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

— Мы будем держать планку и стремиться к тому, чтобы уровень ввода в следующем году был не ниже 2023 года. К тому же в 2024 году мы выходим на новые площадки. Это будет большой район, который появится на месте бывшего аварийного жилья по улице Ирбитской в Пионерском поселке. Также мы продолжим работу в Академическом районе. В строительстве жилого комплекса «Северный Химмаш» в следующем году мы обязательно реализуем первую очередь и выйдем на вторую. Сейчас для этого утверждается проект планировки.Кроме того, в рамках комплексного развития территории мы собираемся приступить к работе над очень интересным объектом на улице Студенческой. Там будет возведено около 75 тыс. кв. м., рассчитанных на 2 тыс. жителей. Также мы уже практически завершили строительство большого комплекса на Гагарина. Это очень востребованная локация, пользующаяся большой популярностью у наших покупателей.Также у нас есть планы зайти на строительство ИЖС в Среднеуральске. Там в нашем распоряжении порядка 40 га. Вполне возможно, что там мы реализуем то, о чем давно мечтали, — коттеджный поселок с полным уровнем благоустройства, в том числе со строительством дорог и другой инфраструктуры.— Я бы назвал это стагнацией. Очень бы не хотелось, чтобы этот механизм был отменен: льготная ипотека должна присутствовать обязательно, потому что люди должны иметь возможность приобретать жилье. Особенно при нынешней ситуации, когда растет ключевая ставка. Тем более что каждый рубль, потраченный государством на субсидирование ипотеки, возвращается налогами, а также способствует росту промышленности, развитию строительного рынка и смежных отраслей. Все это в конечном итоге ведет к увеличению количества рабочих мест и развитию инфраструктуры. Возможно, стоит модернизировать механизм субсидирования ипотеки, сделать ее более эффективной и целевой.Хочу отметить, что мы тоже работаем над тем, как сделать жилье более доступным, предлагаем собственные решения, рассрочки, в том числе и для собственных сотрудников.— Мы планируем в следующем году к вводу две школы. Первая — на улице Советской, которая строится с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Также введем большую школу в Академическом районе на 1,2 тыс. мест.Кроме этого, у нас в работе находится очень необычный объект — девятиэтажная поликлиника в Академическом районе. Честно говоря, таких поликлиник мы еще не строили. Это будет современное здание, оборудованное по последнему слову техники. В том числе там будут предусмотрены чистые комнаты. Обычно подобные требования выставляются при обустройстве операционных, когда в воздухе должно содержаться строго регламентированное количество частиц пыли, микроорганизмов, аэрозолей. Здесь такие же требования выставлены для всех медицинских помещений. Мы умеем делать чистые комнаты, поэтому, думаю, с честью справимся с поставленной задачей.Также мы уже начали и в следующем году продолжим работы в кампусе УрФУ в микрорайоне Новокольцовский. Мы занимаемся в этой локации возведением площадей для Института экономики и управления. Там нам тоже придется приложить все усилия и компетенции, показать все, на что мы способны, чтобы реализовать этот проект на самом высоком уровне. К тому же этот объект находится неподалеку от Дворца водных видов спорта, который мы сдали в этом году, так что нам необходимо держать планку.— Хочу отметить, что «Атомстройкомплекс» всегда ориентировался на развитие социальной инфраструктуры, поскольку именно этот фактор повышает конкурентоспособность города. Так, для повышения комфортности проживания новоселов мы сегодня берем на себя подготовку проектной документации, что позволяет ускорить включение знаковых объектов в программы финансирования. Кроме этого, мы смотрим, где необходимо в первую очередь строить школы и детские сады.Добавлю, что одна из наших целей — не допускать некачественной застройки, возведения некрасивых районов, локаций без дорог и инфраструктуры. Я считаю, что мы все обязаны следить за тем, чтобы наш город развивался гармонично и был привлекательным.— Относительно этого проекта у нас появилась новая концепция. Мы привлекали различных архитекторов, в том числе иностранных, чтобы сделать многофункциональный центр еще интереснее. Сейчас полностью готово техническое задание, часть нормативных вопросов утрясаем. Думаю, что еще год потратим на то, чтобы привести документацию в порядок и получить все необходимые разрешения. Но мы эту работу не останавливаем, к концу следующего года завершим, чтобы в 2025 году приступить к строительству.— Чтобы обеспечить материалами все эти объекты, мы продолжим уделять должное внимание развитию собственного производства. Сегодня большой популярностью пользуются наши твинблоки для возведения многоквартирных и частных домов по всей Свердловской области. В этом году на предприятии даже была очередь за нашей продукцией, особенно летом. И людям приходилось в некоторых случаях ждать по несколько месяцев, чтобы получить заказ.Поэтому мы решили запустить еще один завод по выпуску твинблоков в Сысерти с объемом производства 400 тыс. кубометров в год. Я думаю, что это поможет избежать дефицита материалов в ближайшем будущем. Кроме того, в этом году нам самим пришлось стоять в очереди на закупку утеплителя. Поэтому сейчас мы строим вторую очередь завода по производству минеральной плиты в Богдановиче. Это экологичный и качественный утеплитель, который изготавливается по европейской технологии на европейском оборудовании. Вторая линия, скорее всего, будет запущена на китайском оборудовании, однако это все равно будет утеплитель самого высокого качества, произведенный по всем стандартам.