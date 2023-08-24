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Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторов

Валерий Ананьев: Город должен быть интересным для жителей и инвесторовНа вопросы журналистов ответил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

— Валерий Михайлович, планирует ли компания «Атомстройкомплекс» увеличивать объемы собственного строительства? Изменятся ли ваши планы из-за колебаний ключевой ставки, возможной отмены льготной ипотеки и нестабильного курса валют?

— Постоянная смена внешних условий уже стала частью повседневности. Это значительно осложняет планирование, но не отменяет течения жизни. Что бы ни происходило в мире, люди по-прежнему хотят улучшать условия проживания, обеспечивать жильем своих детей и внуков, а значит, у строителей есть работа.

Мы продолжаем расширять пул локаций и наращивать объем предложения. В этом деловом сезоне мы зашли на новые строительные площадки: открыли продажи нового дома на правом берегу Исети на Уктусе, а также на Химмаше, где имеется колоссальный запрос на новое жилье. Еще три абсолютно новые для нас локации рассчитываем анонсировать и начать готовить под застройку до конца 2023 года.

— Многие эксперты высказывают сомнения по поводу способности свердловского рынка поглотить тот объем жилья, который возводится в области. По вашему мнению, что сможет помочь сохранению платежеспособности и спроса у уральцев?

— Доступность жилья — это не только стоимость за квадратный метр, но и порядок расчетов. Льготная ипотека, безусловно, является мощным драйвером рынка. Однако мы на протяжении многих лет делаем ставку на собственные программы — в первую очередь это рассрочка до ввода дома, которая позволяет покупателям отложить окончательный расчет и оформление ипотеки на период, пока новый дом строится.

Другой важный момент: мы стремимся закладывать в продукт решения и возможности, чтобы новоселы смогли оптимизировать временные и финансовые расходы уже после переезда. Например, размещаем на сайте готовые дизайн-проекты типовых квартир, предлагаем квартиры с чистовой отделкой и полной меблировкой. Наши клиенты имеют возможность пользоваться скидками и бонусами на сотни повседневных товаров и услуг, которые доступны всем жителям домов от «Атомстройкомплекса» по программе «АСК Бонус».

Однако важнейшие условия спроса — это комфортность и качество жилья. И здесь речь идет уже не только о самих квартирах и придомовой территории, но и о том, что окружает новые дома: есть ли рядом с ними дороги, общественный транспорт, школы, садики, больницы, возможности для качественного отдыха, эффективной работы, быстрого решения повседневных бытовых вопросов.

— В прошлом году «Атомстройкомплекс» стал инициатором строительства первой в Екатеринбурге школы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Как продвигается работа над объектом? Можно ли говорить об эффективности этого механизма финансирования и его перспективности?

— Мы завершим строительство школы № 41 к концу текущего года, а после, по условиям концессии, еще несколько лет будем эксплуатировать здание. Уже создана новая эксплуатирующая организация, которая возьмет в управление школу. Ее специалисты имеют большой опыт управления современными жилыми домами, реализации сервисных функций для резидентов.

Сейчас есть разрыв между качеством оснащения современных школ и возможностями по их эксплуатации. В отсутствие необходимых специалистов и компетенций многие инженерные системы в школах просто не эксплуатируются. Наша задача — выработать эффективный подход к управлению школами, который можно будет тиражировать. Вторым учреждением, которое мы возьмем в управление, станет школа на 1,5 тыс. мест на улице Советской — ее строительство в рамках ГЧП стартовало в этом году.

— Можно ли говорить о том, что тренд на создание многофункциональных пространств набирает обороты? Ведь возможность реализации различных сценариев сегодня предусматривается и в жилых домах, и в объектах социальной инфраструктуры.

— Абсолютно верно. Закладывая в объекты дополнительные решения и функции, мы делаем их полезными большему числу горожан. Например, при строительстве такого исключительного и технически сложного объекта, как Дворец водных видов спорта (ДВВС), особое внимание было уделено режиму наследия: чтобы пользоваться объектом и всеми его преимуществами могли не только профессиональные спортсмены, но и обычные граждане. Надеюсь, что как можно больше свердловчан сможет посещать ДВВС и наслаждаться качеством воды в бассейнах, чистым воздухом, комфортными раздевалками и душевыми, удобной навигацией.

Такие проекты соответствуют ценностям нашей компании: мы продвигаем активный здоровый образ жизни внутри коллектива и сами строим объекты, которые будут привлекать в спорт горожан.

— Помимо возведения крупных инфраструктурных объектов, ваша компания участвует в создании памятников, благоустройстве улиц. Оправдывают ли себя вложения в эти проекты?

— В краткосрочной перспективе, конечно, выгоднее построить и продать дом, чем браться за благоустройство улицы или культурный проект.

Нашей компании скоро исполнится 30 лет, все эти годы мы работаем в Екатеринбурге и не планируем из него уходить. Поэтому нам важно комплексно развивать город, делать так, чтобы он был интересным для жителей, чтобы сюда направляли инвестиции федеральные и зарубежные игроки. С этой целью мы выступаем в роли подрядчика по строительству и ремонту объектов инфраструктуры, поддерживаем социальные и культурные проекты. В этом году таких проектов особенно много, ведь год юбилейный для города. Мы с радостью поучаствовали в создании и открытии в Историческом сквере памятника Петру I и Екатерине I. Охотно откликнулись на предложение художников, взявшихся обновить рисунки в подземном переходе на Плотинке, и выполнили в нем ремонт. Для нас это особенный объект, ведь 25 лет назад, к 275-летнему юбилею Екатеринбурга, наша компания этот переход построила.

Полную версию интервью читайте на сайте.

Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
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