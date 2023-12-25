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Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк

Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банкНа вопросы журналистов ответил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

— Валерий Михайлович, 2023 год отметился высокими показателями для застройщиков. Чего ожидать в 2024 году?

— Рынок недвижимости цикличен: после взлетов неизбежны падения. Другое дело, что эти взлеты иногда сильно подогреваются, в результате чего достигают более высоких показателей, чем того ожидают участники рынка. Так произошло в 2023 году.

Но ажиотаж заканчивается. В том числе из-за внешних и внутренних факторов. Например, мы видим ограничения по ипотеке: ее выдают не всем и не под те проценты, которые мы ожидаем. Но за 29 лет работы компании мы привыкли, что бывают времена, когда все продается активно, а иногда приходится уговаривать купить и придумывать, как же обратить внимание клиентов.

В 2024 году спрос продолжит снижаться, но есть много факторов, которые могут изменить ситуацию, в том числе поддержать спрос. Главное, чтобы экономика не стагнировала и люди могли зарабатывать. Если благосостояние жителей не будет ухудшаться, они продолжат покупать недвижимость.

— Какие планы у «Атомстройкомплекса» на этот год?

— Мы понимаем, как развивается отрасль, и строим планы не из соображений внезапных ситуаций, произошедших в году. Когда появляются какие-то неожиданные вызовы, влияющие на спрос, лучше иметь в запасе то, что можно предложить рынку, поэтому мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк. Это непростой вопрос, поскольку все мы представляем стоимость земли и кредитных ресурсов.

— У «Атомстройкомплекса» анонсированы два крупных проекта — на Химмаше и на Бабушкина. На каком они этапе?

— Химмаш — давняя территория приложения наших усилий. Мы заходим туда не в первый раз: ранее и строили жилье, и реконструировали стадион к ЧМ-2018. Сейчас строится первая очередь проекта «Северный Химмаш», готовимся к началу строительства следующих. Наша задача использовать всю привлекательность района. Планируем внести свой вклад в обновление местного парка, благоустроить места для прогулок.

На Бабушкина в активной фазе проектные работы. Надеемся, что в ближайшее время нам утвердят планировочную документацию, и мы приступим к строительству. Но поскольку земля наша, мы уже начали подготовительные работы. Помимо жилья и благоустройства улиц, сразу проектируем в районе детский сад на 200 мест, образовательный центр на 1 тыс. 125 мест для школьников и 100 мест для дошкольников.

— Вы завершили реставрационные работы в усадьбе Шумкова на Красноармейской. Будете ли продолжать работу с ОКН?

— Сохранить и воссоздавать даже то, что утрачено, очень важно. Город не может жить без памяти. Поэтому мы продолжим работать с памятниками архитектуры — в первую очередь это наша задача как лидеров отрасли.

Но для улучшения процесса стоило бы усовершенствовать законодательство — сократить число барьеров для тех, кто реально хочет помочь городу. Есть примеры, когда памятник продавался за рубль, и новый владелец ничего с ним не делал. Если законодательство будет помогать именно тем, кто действительно хочет восстанавливать ОКН, то ситуация в корне изменится.

— В Екатеринбурге реализуется несколько проектов КРТ. Как вы оцениваете эту программу?

— На сегодня КРТ — один из самых прогрессивных способов приобретения земли для застройщиков. Но этот механизм должен действовать не только на многоквартирные дома, но и на индивидуальное жилье, нежилые объекты — гаражи, склады и прочее. В Екатеринбурге много таких территорий, которые граничат с жилыми кварталами, но под закон КРТ не попадают. Если это будет сделано, то у закона очень хорошее будущее. И у нас на него большие планы.

«Атомстройкомплекс» давно работает в направлении обновления территорий. Львиную долю жилья мы строим на месте устаревшей застройки — ветхого и аварийного жилья, промышленных территорий. По договорам развития застроенных территорий на Уралмаше, Эльмаше и в Пионерском микрорайоне мы расселили более 50 многоквартирных деревянных домов общей площадью больше 30 тыс. кв. м., из них переехали около 2 тыс. человек.

— Несколько лет назад вы заявляли, что у компании есть планы по выходу на IPO. За это время страна изменилась в экономическом и политическом плане. Изменились ли эти планы?

— Хоть внешняя ситуация подкорректировала нас, но наши намерения не изменились. Мы продолжаем размещать облигации и готовить отчетность по МСФО, выстраивать корпоративное управление и все необходимое, чтобы выйти на IPO. Просто для компании стало очевидно, что это должны быть не зарубежные рынки, а наш, российский, рынок, который сейчас активно формируется.

Полную версию интервью читайте на сайте газеты «Коммерсантъ»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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