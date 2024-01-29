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29.01.2024

Специалисты «АТОМ Цемента» поделились опытом по привлечению на завод персонала

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. На заводе «АТОМ Цемент» в Сысертском городском округе состоялась встреча трудового коллектива с представителями свердловских властей, сообщает пресс-служба «Атомстройкомплекса».

Специалисты «АТОМ Цемента» поделились опытом по привлечению на завод персонала
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Участники мероприятия обсудили вклад предприятия в развитие городского округа, а также успешный кейс по привлечению персонала. В условиях всеобщего дефицита рабочих кадров заводу удается повышать престиж рабочих профессий и сохранять стабильный трудовой коллектив, 55% которого составляют жители других населенных пунктов области.

«Выбирая среди заводских вакансий, соискатель с большей долей вероятности выберет современное, высокотехнологичное предприятие. Автоматизированные линии обеспечивают комфорт и безопасность для сотрудников, физический труд сведен к минимуму. При этом жизнь и здоровье рабочих застраховано, заработная плата соответствует рынку и регулярно индексируется. Рабочие высоко оценивают финансовую устойчивость предприятия, возможность осваивать передовые технологии и оборудование, регулярно проходить обучение и пользоваться широкими корпоративными возможностями — в том числе, приобретать жилье в рамках корпоративной жилищной программы», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских отметил, что визит на завод в рамках рабочей поездки позволил властям познакомиться с коллективом, силами которого в регионе выпускается качественный цемент.

«Он в свою очередь является сырьем для производства других строительным материалов, необходимых региону для реализации планов по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры. Мы оценили не только технологии, но и организацию производства, уровень экологической безопасности и социальных гарантий, которые предоставляет сотрудникам работодатель», — отметил В. Московских.
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