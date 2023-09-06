Кадровый голод добрался до ресторанов

В Екатеринбурге почти двукратно вырос спрос на работников ресторанного бизнеса. Главными причинами этого стали развитие отрасли и то, что кадровый голод наблюдается в целом по стране в большинстве сфер экономики. Чтобы привлечь и удержать кадры, работодатели поднимают зарплаты и стремятся улучшить условия труда.
Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», в начале осени в Екатеринбурге в 1,9 раза по сравнению с этим же периодом 2022 года вырос спрос на сотрудников общепита. Причем это самый большой показатель по стране. На втором месте находится Москва, где спрос вырос в 1,8 раза, а в среднем по России он увеличился в 1,7 раза.
Участники рынка считают, что число предложений о работе выросло за счет развития отрасли и открытия новых заведений.
«Ресторанный бизнес в Екатеринбурге испытывает огромный дефицит кадров. На многие позиции — от шеф-поваров до официантов — очень сложно найти людей. Причина, конечно, — в развитии отрасли. Общепит сейчас переживает рост, открываются новые заведения, появляются интересные концепции, всем требуются специалисты. Следствием становится и рост зарплат: при конкуренции со стороны работодателей сотрудники могут диктовать свои условия, особенно сотрудники квалифицированные», — отметила директор по маркетингу проекта ESTORY Екатерина Шихова.
Схожей позиции придерживается ресторатор Кирилл Шлаен. Он обратил внимание, что отчасти конкурировать приходится и с другими сферами экономики.
«Рестораны открываются, рынок расширяется. Но вакансии открыты не только в ресторанах: на молодых людей, которые умеют думать, общаться и не боятся работы, большой спрос. Хотя в общественном питании одни из самых больших зарплат для молодых. Официанты, пришедшие на работу в хороший ресторан, достаточно быстро в своих доходах продвигаются к 100 тыс. руб. в месяц и больше, получают обучение и карьерные перспективы. Однако спрос и сейчас остается высоким», — объяснил эксперт.
К этому добавляется сезонный фактор. Летом количество вакансий растет в связи с открытием летних кафе и веранд. Также это связано с тем, что часть потенциальных сотрудников уезжает работать в курортные регионы.
Также ресторатор отметил, что нехватка ощущается по всем видам работ — выделить самую «редкую» специальность сложно. По мнению Е. Шиховой, самый большой дефицит наблюдается среди работников клининга.
«Кого реально сложно найти и кого дикая нехватка — это клининг. Потому что им зачастую выгоднее работать в других странах: миграционная политика для них сейчас неблагоприятная», — указала она.
По данным «Авито», больше всего новых вакансий открылось для официантов — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Следом идут повара и мойщики посуды — в два раза.
Способы борьбы с кадровым дефицитом были уже упомянуты выше: подъем зарплат и улучшение условий труда. Согласно «Авито», предлагаемая зарплата в Екатеринбурге в среднем выросла на 14%: с 32 тыс. 368 руб. до 36 тыс. 856 руб.
«Важно отметить, что уровень предлагаемых зарплат подсчитан с учетом вакансий с посменной и частичной занятостью, а также предложений о работе для начинающих кандидатов без опыта. У многих сотрудников ресторанного бизнеса доход зависит не только от фиксированного оклада, но и дополнительных чаевых», — уточнил директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.
Отметим, что в России в целом наблюдается дефицит кадров, о чем УрБК неоднократно писал
. В Банке России заявили
, что 80% компаний отмечают проблемы с наймом персонала. На это указывало и Минэкономразвития РФ.
«Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается и в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов», — говорил глава ведомства Максим Решетников на пленарной сессии Форума социальных инноваций регионов.
Он подчеркнул, что дефицит наблюдается и качественный, и количественный. На последнее повлияла демографическая ситуация: в связи с демографической ямой 90-х годов сейчас трудоспособного населения меньше, чем уходящего на пенсию, которого надо заменять.
С большой вероятностью кадровый голод сохранится в ближайшее время. Власти и работодатели принимают меры, чтобы обеспечить рынок труда кадрами. Но сохраняются и глобальные проблемы, такие как упомянутая демографическая ситуация. Сейчас это рынок соискателя, а значит, многие потенциальные работники могут позволить себе диктовать условия.