Рынок соискателя

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов по рынку труда по итогам 2022 года, который составило РИА «Новости». Средний Урал получил оценку в 75,7 балла из 100, улучшив свой результат: в 2021 году он набрал 73,4 балла.При подсчетах использовались данные Росстата. В ходе исследования анализировались восемь показателей, которые отражают состояние рынка труда, такие как зарплаты, занятость, условия, емкость рынка. При агрегировании значений рассчитывался рейтинговый балл. Авторы исследования считают, что все это позволяет отразить уровень занятости в регионе и его привлекательность для потенциальных сотрудников.Результаты Среднего Урала обоснованы высокими социально-экономическими показателями региона. Ранее другое исследование РИА «Новости» показало, что 29% свердловчан имеют зарплату выше средней по стране — более 59 тыс. руб. С этим результатом Свердловская область находится на 26-м месте по стране. Также 7,8% жителей региона получают более двух средних зарплат.Положительная динамика наблюдается и в ряде отраслей экономики. В январе-июле 2023 года промышленное производство увеличилось на 12,3%. В первую очередь рост наблюдается в сферах «Обрабатывающие производства» — плюс 15,7%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — плюс 4,9%.Косвенно привлекательность Свердловской области подтверждает то, что Екатеринбург попал в топ-200 самых комфортных городов мира по версии портала Numbeo, заняв 173-е место. При составлении списка оценивались покупательная способность населения, уровень загрязнения окружающей среды, доступность жилья, стоимость жизни.Еще одной причиной привлекательности свердловского рынка труда может быть его ориентированность на сотрудников. В регионе наблюдается дефицит кадров, поэтому в ряде областей соискатели могут диктовать свои условия. Согласно проведенному ранее опросу Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), 52% местных предприятий отмечают недостаток высококвалифицированных специалистов. Еще 62% говорили о нехватке работников среднего уровня квалификации.«Мы все слышим на профильных выступлениях и правительственных заседаниях, что вопрос с дефицитом кадров достаточно существенный для любого сектора экономики», — говорила вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.Тенденцию косвенно подтверждает проведенное hh.ru исследование о сроках поиска работы. Для 32% это не критически важная задача, причем чаще всех так говорили представители востребованных в Свердловской области сегментов: «Добыча сырья» (34%), «Производство, сервисное обслуживание» и «Сельское хозяйство» (по 32%), «Строительство, недвижимость» (31%).«Несмотря на экономические и политические санкции, в мае 2023 года безработица в России составила 3,2% от трудоспособного населения страны. Еще в начале 2021 года безработных в России было больше 6%. Спрос на специалистов из разных сфер, особенно в сегменте «синих воротничков» и массовых профессий, продолжает расти, но соискатели не спешат откликаться на вакансии, которые не соответствуют их ожиданиям», — прокомментировала ситуацию директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.Ранее сервис также публиковал исследование о том, что большая часть предлагаемых в Свердловской области зарплат находится в диапазоне от 42 до 92 тыс. руб. Годом ранее показатель составлял 35-79,3 тыс. руб. Это связано с тем, что работодатели пытаются удерживать и перекупать специалистов с помощью высокой зарплаты.Для борьбы с дефицитом кадров в Свердловской области также реализуется федеральный проект «Профессионалитет», который дал работодателям возможность адресной подготовки кадров с трудоустройством на конкретное предприятие, а также сокращенные сроки обучения, возможность бесшовного перехода с колледжа на завод благодаря знакомству с предприятием со школьной скамьи в процессе профориентации.Помимо этого, власти региона проводят реформу среднего специального образования. По ней техникумы и колледжи будут переходить в ведение профильных министерств. Те, в свою очередь, должны обеспечить рост набора учащихся по востребованным направлениям, улучшать материальную базу учебных организаций, создавать целевой заказ на подготовку специалистов.Следует отметить, что создание комфортных условий труда, достойные зарплаты и дополнительные бонусы — важные элементы в борьбе за сотрудников. Причем предприятиям приходится конкурировать со всей страной. Но сохраняются и глобальные проблемы, способы борьбы с которыми менее очевидны. В первую очередь это низкий престиж некоторых рабочих профессий, а также демография — нынешней молодежи попросту меньше, чем представителей поколений, которые постепенно покидают свои рабочие места в силу возраста. В таких условиях рынок труда для самых востребованных специалистов так и останется «рынком соискателя».