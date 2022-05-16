Южный Урал почти на 5 баллов улучшил результат в рейтинге регионов РФ по рынку труда

Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об ...Вчера, 11:09 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов в рейтинге ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов ...16.05.2022 Южный Урал поднялся на шесть строчек в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Челябинск, 16.05.2022. По итогам 2021 года Челябинская область заняла 13-е место среди 85 российских регионов в ...