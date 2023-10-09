УрБК, Москва, 14.10.2024. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального ...

Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Свердловская область получила 54,12 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...

Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по материальному благополучию населения

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по материальному благополучию ...

УрБК, Челябинск, 10.10.2022. Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию ...

Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Челябинская область за год поднялась на одну строчку в рейтинге регионов РФ по финансовому благополучию населения

УрБК, Челябинск, 11.10.2021. Челябинская область заняла 26-е место (48,19 балла) в рейтинге 85 регионов РФ по ...