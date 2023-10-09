УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:03

Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 года

УрБК, Москва, 14.10.2024. Свердловская область заняла 16 место в рейтинге российских регионов по уровню материального благополучия по итогам 2023 года. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости».

В 2023 году Средний Урал набрал 63,52 балла, при этом по итогам 2022 года у региона было всего 54,12 балла.

Первое место в списке заняли ЯНАО с показателем 100 баллов, за ним идет Чукотка — 99,01 балла, Магаданская область — 94,42 балла, Ненецкий автономный округ — 95,08 балла и ХМАО-Югра — 93,65 балла.

В аутсайдерах списка — Чечня с показателем 15,98 балла, а также Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия с показателями менее 15 баллов.

Методика расчета рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение жителей регионов по итогам 2023 года. При его составлении учитывались такие показатели, как отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя. Также принималась во внимание доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.10.2023 Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО по материальному благополучию населения

УрБК, Челябинск, 09.10.2023. Челябинская область получила 39,5 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...

09.10.2023 Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по материальному благополучию населения

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Свердловская область получила 54,12 балла в рейтинге регионов РФ по материальному ...

10.10.2022 Свердловская область заняла 12 место рейтинга регионов по материальному благополучию населения

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по материальному благополучию ...

10.10.2022 Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

УрБК, Челябинск, 10.10.2022. Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию ...

11.10.2021 Челябинская область за год поднялась на одну строчку в рейтинге регионов РФ по финансовому благополучию населения

УрБК, Челябинск, 11.10.2021. Челябинская область заняла 26-е место (48,19 балла) в рейтинге 85 регионов РФ по ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана18.09.2024Региону дали тепло
Архив новостей
Октябрь 2024 (319)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18