На Среднем Урале сократилось число бедных

Средний Урал занял 13 место в рейтинге российских регионов по уровню доходов населения, который составили
аналитики РИА «Новости». В регионе по итогам 2024 года соотношение медианных доходов к набору фиксированных товаров составило 2,21. Доля населения, проживающего за чертой бедности, за год сократилась на 1,7 п. п., составив 5,9%.
В целом по России соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров составило в 2024 году 2,1 против 1,92 в прошлом году. Доля населения за чертой бедности в целом по стране сократилась на 1,1 п. п., до 7,2%. Рост реальных денежных доходов россиян составил 8,4%.
По данным исследования, регионы существенно различаются как по материальному положению населения, так и по другим показателям. Так, разница между богатыми и бедными регионами по уровню медианных среднедушевых доходов составляет пять раз. (На Чукотке медиана доходов находится на уровне 117,5 тыс. руб., против 22,5 тыс. руб. в Ингушетии.)
Лидерами рейтинга стали северные регионы. Первое и второе места заняли ЯНАО и Ненецкий автономный округ с соотношением медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг 3,94 и 3,74 соответственно. Данные регионы стабильно занимают первые строчки рейтинга в связи с высокими зарплатами в сфере нефте- и газодобычи. Всего в России отмечено 17 регионов, включая Свердловскую область, в которых отношение медианных доходов к фиксированному набору превышает среднее значение по стране.
Наименьшее значение соотношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора отмечено в Ингушетии — 1,13, что делает среднестатистического жителя этой республики в 3,5 раза беднее жителя Ямало-ненецкого АО. Диапазон показателя в замыкающей десятке рейтинга составил 1,13 — 1,48.
Отметим, что доля людей, живущих за чертой бедности в стране, обновила очередной минимум. За прошедшие 20 лет она сократилась в четыре раза.
Меньше всего бедных зафиксировано в ЯНАО и Санкт-Петербурге, где доля бедного населения составила по 3,5%. Самый высокий уровень бедности отмечен в Ингушетии, где доля живущих за чертой бедности составила 25,6%, что в 3,5 раз выше среднероссийского уровня. При этом доля бедного населения превышает 20% только в двух регионах (Ингушетия и Тыва). В 60 регионах страны доля бедных составляет менее 10%.
Динамика снижения доли бедного населения положительна в 85 регионах страны. Наибольшее снижение отмечено в Калмыкии и Карачаево-Черкесии, где доля бедного населения за год сократилась на 4,6 и 3,4 п. п. соответственно. При этом заметное снижение наблюдалось в ряде регионов с высокой долей населения, живущего за чертой бедности. Согласно оценке экспертов, тенденция к росту реальных доходов по итогам 2025 года сохранится, что приведет к дальнейшему снижению уровня бедности.Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»