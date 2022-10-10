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Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО по материальному благополучию населения

УрБК, Челябинск, 09.10.2023. Челябинская область получила 39,5 балла в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию населения по итогам 2022 года. По сравнению с предшествующим годом этот показатель улучшился (в 2021 году — 39,38 балла), говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) Челябинская область заняла предпоследнее место рейтинга по материальному благополучию населения по итогам 2022 года. Выше нее расположились ЯНАО (100 баллов из 100 возможных), ХМАО (81,27), Свердловская (54,12) и Тюменская (41,45) области. Ниже всех в рейтинге среди регионов УрФО оказалась Курганская область (22,23).

Отметим, что в основе рейтинга лежат данные Росстата и ЦБ РФ. При его составлении учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц (с учетом счетов эскроу) в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.
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