Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по материальному благополучию населения

В Свердловской области отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году ...10.10.2022 Свердловская область заняла 12 место рейтинга регионов по материальному благополучию населения
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. Свердловская область заняла 12 место в рейтинге регионов по материальному благополучию ...10.10.2022 Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения
УрБК, Челябинск, 10.10.2022. Челябинская область заняла 28 место в рейтинге регионов по материальному благополучию ...11.10.2021 Челябинская область за год поднялась на одну строчку в рейтинге регионов РФ по финансовому благополучию населения
УрБК, Челябинск, 11.10.2021. Челябинская область заняла 26-е место (48,19 балла) в рейтинге 85 регионов РФ по ...11.10.2021 Свердловская область заняла 3-е место среди регионов УрФО в рейтинге по финансовому благополучию населения
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2021. Свердловская область заняла 13-е место (57,86 балла) в рейтинге 85 регионов РФ по ...