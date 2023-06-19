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Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по материальному благополучию населения

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. Свердловская область получила 54,12 балла в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию населения по итогам 2022 года. По сравнению с предшествующим годом этот показатель улучшился (в 2021 году — 50,42 балла), говорится в исследовании РИА «Новости».

По итогам 2022 года Средний Урал занял 14-е место рейтинга среди всех российских регионов. Самыми благополучными с точки зрения материального положения оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (100 баллов из 100 возможных), Магаданская область (97,62) и Ненецкий автономный округ (93,29). В конце списка расположились Тыва и Ингушетия — 1,98 и один балл соответственно.

При этом, по данным экспертов, в 2022 году по сравнению с предыдущим годом уровень материального благополучия вырос в большинстве регионов РФ, что обусловлено увеличением доходов населения.

Отметим, что в основе рейтинга лежат данные Росстата и ЦБ РФ. При его составлении учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц (с учетом счетов эскроу) в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц.
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