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Вчера, 12:00

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда

Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 8-е место рейтинга среди всех регионов РФ. Самыми успешными по рынку труда стали Москва (97,9 балла), Санкт-Петербург (95,2), Московская область (86,6), Красноярский край (80) и Татарстан (79,4).

Отметим, что по сравнению с 2021 годом Свердловская область улучшила свой результат в рейтинге. В частности, тогда она получила 73,4 балла.

Уточним, что в основе исследования лежат данные Росстата. Методика расчета базируется на агрегировании значений восьми показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние этой сферы в регионе. Эти показатели характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.
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