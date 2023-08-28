Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке труда

УрБК, Челябинск, 28.08.2023. Челябинская область получила 70,5 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку ...28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда
Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по рынку труда по итогам 2022 года. Об ...28.08.2023 Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по рынку труда
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. Свердловская область получила 75,7 балла из 100 возможных в рейтинге регионов РФ по ...09.09.2019 Свердловская область не попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с самой благополучной ситуацией на рынке труда
В Свердловской области в 2018 году индекс рынка труда составил 66,4 балла, что на 4,2% выше уровня предыдущего года. Об ...09.09.2019 Свердловская область не попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с самой благополучной ситуацией на рынке труда
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2019. В Свердловской области в 2018 году индекс рынка труда составил 66,4 балла, что на 4,2% ...