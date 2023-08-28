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Вчера, 12:44

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. Свердловская область заняла седьмое место рейтинга регионов РФ по ситуации на рынке труда. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Средний Урал по итогам 2023 года получил 82,03 балла из 100 возможных. Более высокой оценки удостоились следующие регионы: Москва (98,1), Санкт-Петербург (97,1), Московская область (92,36), Татарстан (84,6), Башкортостан (82,66) и Красноярский край (82,5).

Отметим, что Свердловская область повысила свой результат по сравнению с 2022 годом, когда он составлял 75,74 балла.

Уточняется, что при расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.
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