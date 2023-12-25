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Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по качеству жизни

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Свердловская область заняла 15-е место в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2023 года, получив 63,198 балла (в 2022 году — 61,334). По сравнению с 2022 годом Средний Урал опустился на одну строчку, говорится в исследовании РИА «Новости».

На первых пяти местах рейтинга регионов РФ по качеству жизни оказались Москва (83,640 балла), Санкт-Петербург (82,310), Московская область (79,999), Краснодарский край (74,355) и Татарстан (73,757). В конце списка — Еврейская автономная область (33,388), Ингушетия (33,261) и Тыва (26,506).

Согласно исследованию, сводный рейтинговый балл показал рост почти во всех регионах. Снижение зафиксировано только в Псковской, Белгородской и Магаданской областях, а также Чукотском автономном округе.

Отметим, что при расчете рейтинга проводился анализ 66 показателей, объединенных в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов, занятость населения и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
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