Свердловская область попала в топ-20 рейтинга регионов РФ по качеству жизни

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...15.02.2021 Средний Урал опустился на две строчки в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
Свердловская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских регионов 15-е место со средним ...15.02.2021 Южный Урал занял 25-е место в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
УрБК, Челябинск, 15.02.2021. Челябинская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских ...15.02.2021 Средний Урал опустился на две строчки в рейтинге регионов РФ по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. Свердловская область по итогам 2020 года заняла в рейтинге качества жизни российских ...23.12.2014 Свердловская область попала в топ-10 регионов по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2014. Свердловская область заняла 10 место в рейтинге качества жизни населения в российских ...