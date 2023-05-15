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Свердловская область заняла 7-е место в итоговом рейтинге регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, подготовленном РИА «Новости».

На первых строчках итогового рейтинга российских регионов оказались Москва (84,626 балла), Санкт-Петербург (82,567), Московская область (74,302), Татарстан (70,181) и ХМАО (65,030). На последних — Ингушетия (24,519), Еврейская автономная область (24,439) и Тыва (22,688).

Отметим, что рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое количество баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
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