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Свердловская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Свердловская область заняла 6 место, набрав 76 баллов в рейтинге регионов по социально-экономическому положению (в прошлом году — восьмое место, 69 баллов).

Рейтинг был составлен РИА «Новости» на основе данных Росстата, Минфина, Казначейства и Центробанка. Для составления рейтинга эксперты свели воедино показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

Свердловскую область в этом году обошли такие регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и ХМАО. В десятку также попали ЯНАО, Ленинградская область, Краснодарский и Красноярский края. На последних местах в рейтинге оказались республики Тыва и Ингушетия, Еврейская автономная область, а также Калмыкия и Карачаево-Черкесия.
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