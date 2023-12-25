Свердловская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...

Свердловская область заняла 7-е место в итоговом рейтинге регионов РФ

Средний Урал занял седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ. Об этом говорится ...