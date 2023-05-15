Средний Урал занял седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Свердловская область заняла седьмое место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



Интегральный рейтинг Среднего Урала по итогам 2022 года составил 68,506 балла. В 2021 году результат был выше — 69,225 балла, однако позиция в рейтинге была та же — седьмая строчка.



В верхней части рейтинга социально-экономического положения российских регионов оказались Москва (89,671 балла), Санкт-Петербург (86,077) и Татарстан (80,123). В нижней — республики Тыва (15,262) и Калмыкия (13,836), а также Еврейская автономная область (12,252).



Отмечается, что в основе рейтинга лежат данные Росстата, Минфина и Федерального казначейства.