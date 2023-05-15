Челябинская область опустилась на одну позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

УрБК, Челябинск, 16.05.2023. Челябинская область заняла 14-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



Интегральный рейтинг Южного Урала по итогам 2022 года составил 59,911 балла. В 2021 году регион занимал 13-е место в этом списке с результатом 62,149 балла.



При этом среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла в рейтинге социально-экономического положения предпоследнее место. Выше нее расположились ХМАО (75,929 балла), ЯНАО (73,654), Свердловская (68,506) и Тюменская (60,810) области. Ниже — Курганская область (28,459).



Отмечается, что в основе рейтинга лежат данные Росстата, Минфина и Федерального казначейства.