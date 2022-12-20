Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доступности покупки автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Свердловской области доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать ...20.12.2022 Южный Урал занял предпоследнее место по доступности покупки автомобилей среди регионов УрФО
УрБК, Челябинск, 20.12.2022. В Челябинской области 13,2% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый ...10.03.2021 Около 40% челябинских семей имеют возможность купить квартиру в ипотеку
УрБК, Челябинск, 10.03.2021. Челябинская область заняла 17 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...17.11.2020 Челябинская область заняла 32 место в рейтинге регионов по доступности покупки новых автомобилей
УрБК, Челябинск, 17.11.2020. Челябинская область заняла 32 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки ...29.04.2019 Свердловская область заняла 25 место во всероссийском рейтинге доступности покупки автомобилей
УрБК, Москва, 29.04.2019. Свердловская область заняла 25 место из 85 субъектов РФ в рейтинге доступности покупки ...