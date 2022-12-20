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Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доступности покупки автомобилей

УрБК, Челябинск, 18.12.2023. В Челябинской области доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1 млн руб. в кредит, по итогам января-ноября 2023 года составила 16,3%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область заняла предпоследнее место в рейтинге по доступности покупки автомобилей. Выше нее в этом списке оказались ЯНАО (59,6%), ХМАО (43,2%), Тюменская (22,7%) и Свердловская (19,1%) области. Ниже — Курганская область (11,4%).

В свою очередь, доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать новый автомобиль стоимостью 2,6 млн руб. в кредит, по итогам 11 месяцев года на Южном Урале составила 3,8%.

Отметим, что в качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность совершать ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.
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