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Вчера, 14:03

Только 5% свердловских семей могут позволить себе купить в кредит и содержать средний по стоимости автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. Свердловская область заняла 24 место в рейтинге регионов по доступности покупки нового автомобиля, который составили аналитики РИА «Новости».

Только 5,2% свердловских семей могут позволить себе купить в кредит и содержать новый автомобиль стоимость 2,9 млн руб. К этой категории относятся машины в среднем ценовом сегменте. При этом 18,2% семей могут себе позволить покупку и содержание недорогого (1,2 млн руб.) автомобиля в кредит.

«В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность осуществлять ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы», — поясняет издание.

В топ-5 лидеров рейтинга вошли регионы Крайнего севера: Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО-Югра и Ненецкий АО.

Последние места в рейтинге достались республикам Северного Кавказа — Дагестану, Чечне и Ингушетии.
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