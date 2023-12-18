Только 5% свердловских семей могут позволить себе купить в кредит и содержать средний по стоимости автомобиль

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Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль

Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки бюджетных автомобилей, ...

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Свердловская область заняла 25 место во всероссийском рейтинге доступности покупки автомобилей

УрБК, Москва, 29.04.2019. Свердловская область заняла 25 место из 85 субъектов РФ в рейтинге доступности покупки ...