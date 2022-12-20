На Среднем Урале 5% семей могут позволить себе покупку в кредит нового автомобиля стоимостью 2,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 20.12.2022. В Челябинской области 13,2% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый ...19.12.2022 На Среднем Урале 16% семей имеют возможность взять в кредит недорогой новый автомобиль
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. В Свердловской области 15,6% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый ...09.03.2021 Почти 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...16.11.2020 Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль
Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки бюджетных автомобилей, ...29.04.2019 Свердловская область заняла 25 место во всероссийском рейтинге доступности покупки автомобилей
УрБК, Москва, 29.04.2019. Свердловская область заняла 25 место из 85 субъектов РФ в рейтинге доступности покупки ...