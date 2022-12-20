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На Среднем Урале 5% семей могут позволить себе покупку в кредит нового автомобиля стоимостью 2,6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Свердловской области доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать недорогой новый автомобиль стоимостью 1 млн руб. в кредит, по итогам января-ноября 2023 года составила 19,1%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Самая большая доля таких семей среди регионов РФ отмечена в ЯНАО (59,6%), Магаданской области (50,4%), Чукотском (48,5%), Ханты-Мансийском (43,2%) и Ненецком (41,3%) автономных округах. Наименьшая — в Кабардино-Балкарии (4,4%), Чечне (3,1%) и Ингушетии (2,6%).

В свою очередь, доля семей, которые могут себе позволить купить и содержать новый автомобиль стоимостью 2,6 млн руб. в кредит, по итогам 11 месяцев года на Среднем Урале составила 5%.

Отметим, что в качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность совершать ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит, тратить деньги на надлежащее полное содержание автомобиля и осуществлять повседневные расходы. Эта доля оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.
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