В Свердловской области более 25% семей не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет

УрБК, Челябинск, 27.11.2023. Срок накопления 1 млн руб. на пополняемом вкладе при медианной зарплате в Челябинской ...27.11.2023 Жителям Среднего Урала понадобится 11 лет для накопления 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Срок накопления 1 млн руб. на пополняемом вкладе при медианной зарплате в Свердловской ...12.07.2021 Жителям Среднего Урала понадобится более 18 лет для накопления 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Жителям Свердловской области потребуется 18,3 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...12.07.2021 Более 14% работающего населения Челябинской области не сможет накопить 1 млн рублей за 30 лет
УрБК, Челябинск, 12.07.2021. Жителям Челябинской области потребуется 19,8 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...10.08.2016 В Екатеринбурге подсчитали, сколько нужно копить семье на первоначальный взнос на жилье
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2016. Среднестатистическая семья в Екатеринбурге будет копить на первоначальный взнос на ...