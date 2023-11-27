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В Свердловской области более 25% семей не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Жителям Свердловской области в среднем понадобится 4,9 года для накопления на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Среди регионов РФ быстрее всего это удастся сделать жителям ЯНАО (2,3 года), Магаданской области (2,5), Ненецкого (2,6), Чукотского (2,7) и Ханты-Мансийского (2,8) автономных округов. Больше всего времени на это потратят в Ингушетии (13,4 года), Чечне (13,4) и Кабардино-Балкарии (14,7).

В исследовании также указана доля семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет. В Свердловской области этот показатель составляет 25,3%.

Согласно исследованию, предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе.
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