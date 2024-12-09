Свердловским семьям в среднем нужно три года для накопления первоначального взноса по ипотеке

УрБК, Челябинск, 11.12.2023. Жителям Челябинской области в среднем понадобится четыре года для накопления на ...11.12.2023 В Свердловской области более 25% семей не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Жителям Свердловской области в среднем понадобится 4,9 года для накопления на ...27.11.2023 На Южном Урале 14% работников не смогут накопить 1 млн рублей за 15 лет стажа
УрБК, Челябинск, 27.11.2023. Срок накопления 1 млн руб. на пополняемом вкладе при медианной зарплате в Челябинской ...12.07.2021 Жителям Среднего Урала понадобится более 18 лет для накопления 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Жителям Свердловской области потребуется 18,3 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...12.07.2021 Более 14% работающего населения Челябинской области не сможет накопить 1 млн рублей за 30 лет
УрБК, Челябинск, 12.07.2021. Жителям Челябинской области потребуется 19,8 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...