Свердловским семьям в среднем нужно три года для накопления первоначального взноса по ипотеке

УрБК, Челябинск, 11.12.2023. Жителям Челябинской области в среднем понадобится четыре года для накопления на ...

Жителям Южного Урала понадобится четыре года для накопления на первоначальный взнос по ипотеке

В Свердловской области более 25% семей не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Жителям Свердловской области в среднем понадобится 4,9 года для накопления на ...