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09.12.2024

Свердловским семьям в среднем нужно три года для накопления первоначального взноса по ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов по сроку накопления первого взноса по ипотеке, который составило РИА «Новости».

Свердловским семьям в среднем нужно 3,1 года для того, чтобы накопить первоначальный взнос.

В лидерах рейтинга — ХМАО, ЯНАО (по 1,9), Магаданская область, Чукотский АО, Ненецкий АО, Мурманская область (по 2,4), Коми и Сахалинская область (по 2,6).

В модели накопления предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и ребенка ежемесячно откладывают 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе.
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