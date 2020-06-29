Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья

УрБК, Челябинск, 29.06.2020. Челябинская область заняла седьмое место в рейтинге регионов РФ по доступности ...

Среднестатистической челябинской семье для покупки квартиры нужно копить четыре года

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения ...

Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности жилья

В Свердловской области лишь треть семей может арендовать жилье

В Свердловской области на 0,3% снизилась доля семей, которым доступна аренда жилья. Об этом сообщает в исследовании РИА ...