Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья

УрБК, Челябинск, 29.06.2020. Челябинская область заняла седьмое место в рейтинге регионов РФ по доступности ...29.06.2020 Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доступности жилья
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2020. Свердловская область заняла 39 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения ...21.12.2016 В Свердловской области лишь треть семей может арендовать жилье
В Свердловской области на 0,3% снизилась доля семей, которым доступна аренда жилья. Об этом сообщает в исследовании РИА ...30.06.2016 Свердловская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2016. Свердловская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения ...16.12.2015 Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2015. Свердловская область заняла 29 место в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки ...