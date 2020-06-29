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Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья

УрБК, Екатеринбург,14.07.2025. Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья, составленном РИА «Новости».

Согласно исследованию, свердловской семье со средним доходом и одним ребенком потребуется 3,1 года, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м. По сравнению с предыдущим рейтингом доступность жилья в регионе заметно выросла. В 2024 года свердловским семьям нужно было копить на квартиру 4,3 года.

В рейтинге учитывалась возможность семьи с одним ребенком, где работают двое взрослых со средней по региону зарплатой, накопить на квартиру, откладывая разницу между доходом и суммой прожиточных минимумов на всех членов семьи.

В целом по стране среднестатистическая семья может накопить на квартиру за 3,2 года. В лидерах по доступности жилья — Мурманская область (1,8 года), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1,8), Ненецкий автономный округ (1,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2), Магаданская область (2.1), Республика Коми, Чукотский автономный округ (по 2,3), Сахалинская область (2,6), Камчатский край (2,7) и Красноярский и Хабаровский края (по 2,9).

Самая низкая доступность покупки жилья отмечается в Республике Крым (8,9 года), Севастополе (8,7), Республиках Калмыкия (7,4), Дагестан, Алтай (по 6,8), Кабардино-Балкарской Республике (6,7), Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской Республике (по 6,1) и Республике Северная Осетия — Алания (5,6).
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