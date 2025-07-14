На Среднем Урале выросла доступность жилья

Средний Урал занял 18 место в рейтинге российских регионов по доступности жилья, составленном
РИА Новости. Согласно исследованию, свердловской семье со средним доходом и одним ребенком, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 кв. м, потребуется 3,1 года. По сравнению с предыдущим рейтингом, доступность жилья в регионе заметно выросла. В 2024 года свердловским семья нужно было копить на квартиру 4,3 года.
В рейтинге учитывалась возможность семьи с одним ребенком, где работают двое взрослых со средней по региону зарплатой, накопить на квартиру, откладывая разницу между доходом и суммой прожиточных минимумов на всех членов семьи.
«Реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчета потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть. Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами», — отмечают авторы рейтинга.
В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные СберИндекса о средних ценах на вторичном рынке в мае 2025 года. В Свердловской области средняя цена одного объекта составляет 5,5 млн руб. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион. Средняя ставка ЦБ по вкладам больше года в апреле 2025 года составляла 18,28%.
Согласно результатам проведенного исследования, доступность жилья в большинстве регионов выросла. Основными причинами, по мнению экспертов, стали сохраняющаяся положительная динамика заработных плат и процентных ставок по депозитам, которая опередила рост цен на жилье.
Отметим, что средняя зарплата в Свердловской области январе-апреле, по данным Свердловскстата, составляет 84,6 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 17,5%. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе составляет 19 тыс. 136 руб., для детей — 17 тыс. 029 руб. По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний год выросла на 7%, до 143,2 тыс. руб. за кв. м.
В целом по стране среднестатистическая семья может накопить на квартиру за 3,2 года. В лидерах по доступности жилья — Мурманская область (1,8 года), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (1,8), Ненецкий автономный округ (1,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2), Магаданская область (2,1), Республика Коми, Чукотский автономный округ (по 2,3), Сахалинская область (2,6), Камчатский край (2,7) и Красноярский и Хабаровский края (по 2,9).
Самая низкая доступность покупки жилья отмечается в Республике Крым (8,9 года), Севастополе (8,7), Республиках Калмыкия (7,4), Дагестан, Алтай (по 6,8), Кабардино-Балкарской Республике (6,7), Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской Республике (по 6,1) и Республике Северная Осетия — Алания (5,6). Изображение создано с помощью нейросети «Шедеврум»