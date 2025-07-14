На Среднем Урале выросла доступность жилья

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УрБК, Екатеринбург,14.07.2025. Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья, ...

В Челябинской области покупка жилья в ипотеку доступна для 39,2% семей

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В Свердловской области лишь треть семей может арендовать жилье

В Свердловской области на 0,3% снизилась доля семей, которым доступна аренда жилья. Об этом сообщает в исследовании РИА ...

В Свердловской области лишь треть семей может арендовать жилье

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Свердловская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по доступности жилья

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2016. Свердловская область заняла 37 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения ...