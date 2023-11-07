Южный Урал попал в топ-20 регионов РФ по доступности аренды жилья

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УрБК, Челябинск, 20.12.2022. В Челябинской области 13,2% семей могут взять в кредит и содержать недорогой новый ...

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В Свердловской области лишь треть семей может арендовать жилье

УрБК, Москва, 21.12.2016. В Свердловской области на 0,3% снизилась доля семей, которым доступна аренда жилья. Об этом ...