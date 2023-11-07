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07.11.2023

Южный Урал попал в топ-20 регионов РФ по доступности аренды жилья

УрБК, Челябинск, 07.11.2023. В Челябинской области доля семей, которые могут арендовать квартиру, в 2023 году составила 57,1%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Южный Урал занял 17-е место рейтинга по доступности аренды жилья среди регионов РФ. На первых строчках этого списка оказались Кемеровская область (70,2%), Санкт-Петербург (68,3%) и Татарстан (65,8%). Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия (16,8%), Дагестан (15,8%) и Кабардино-Балкария (13,1%).

Кроме того, семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, в Челябинской области составляет 82,5 тыс. руб.

Согласно исследованию, в 12 регионах РФ более 60% семей могут без особых трудностей арендовать квартиру, сохраняя на неплохом уровне повседневное потребление. При этом в 2022 году высокой доступностью характеризовались шесть регионов, а в исследовании 2021 года — три.

Отметим, что доступность аренды жилья в регионах страны в исследовании определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы.
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