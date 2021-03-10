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Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки

УрБК, Челябинск, 02.10.2023. В Челябинской области в августе 2023 года доля семей, которые могут купить двухкомнатную квартиру в ипотеку, составила 35,5% (год назад — 33,3%). Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Южный Урал занял 15-е место рейтинга среди всех регионов РФ. Лидерами по доступности ипотеки стали Ямало-Ненецкий автономный округ (65% семей могут приобрести жилье в кредит), Магаданская область (63,2%) и Чукотский автономный округ (58%). Аутсайдерами рейтинга — Севастополь (9,3%), Карачаево-Черкесская Республика (8,7%) и Дагестан (8,6%).

Согласно исследованию, в целом по стране в августе этого года доля семей с официальными трудовыми доходами, для которых доступна ипотека, находится на уровне 27,8%. За год этот показатель увеличился на 2,6 п. п.

Отметим, что в основе исследования лежат данные Центробанка, Росстата и Домклика. В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы.
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