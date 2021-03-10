Южный Урал попал в топ-20 рейтинга регионов РФ по доступности ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области в августе 2023 года доля семей, которые могут купить ...10.03.2021 Около 40% челябинских семей имеют возможность купить квартиру в ипотеку
УрБК, Челябинск, 10.03.2021. Челябинская область заняла 17 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...09.03.2021 Почти 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...25.03.2019 В Челябинской области покупка жилья в ипотеку доступна для 39,2% семей
Челябинская область заняла 12 место среди российских регионов по доступности покупки жилья в ипотеку: в 2018 году ...16.12.2015 Свердловская область заняла 29 место в рейтинге регионов по доступности ипотеки
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2015. Свердловская область заняла 29 место в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки ...