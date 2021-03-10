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В Свердловской области только 30% семей могут позволить себе приобретение «двушки» в ипотеку

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Свердловской области в августе 2023 года доля семей, которые могут купить двухкомнатную квартиру в ипотеку, составила 29,6% (год назад — 26,5%). Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

С этим результатом Средний Урал занял 29-е место рейтинга среди всех регионов РФ. Лидерами по доступности ипотеки стали Ямало-Ненецкий автономный округ (65% семей могут приобрести жилье в кредит), Магаданская область (63,2%), Чукотский (58%), Ханты-Мансийский (55,3%) и Ненецкий (54,1%) автономные округа.

Согласно исследованию, за прошедший год в шести регионах доступность ипотеки увеличилась более чем на 5 п. п., а в других 22 рост составил 3-5 п. п. Причинами этого эксперты называют умеренную динамику цен на недвижимость или даже их снижение на вторичном рынке в этих регионах, а также повышение сроков кредитования и увеличение зарплат.

Отметим, что в основе исследования лежат данные Центробанка, Росстата и Домклика. В качестве индикатора доступности ипотеки в рейтинге выступает доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и осуществлять повседневные расходы.
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