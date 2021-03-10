В Свердловской области только 30% семей могут позволить себе приобретение «двушки» в ипотеку

УрБК, Челябинск, 10.03.2021. Челябинская область заняла 17 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...09.03.2021 Почти 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...25.03.2019 В Челябинской области покупка жилья в ипотеку доступна для 39,2% семей
Челябинская область заняла 12 место среди российских регионов по доступности покупки жилья в ипотеку: в 2018 году ...25.03.2019 В Челябинской области покупка жилья в ипотеку доступна для 39,2% семей
УрБК, Москва, 25.03.2019. Челябинская область заняла 12 место среди российских регионов по доступности покупки жилья в ...12.10.2016 В Свердловской области только 20% семей могут купить автомобиль за 470 тыс. руб. в кредит
В Свердловской области только 20,6% семей могут позволить приобрести автомобиль за 470 тыс. руб. в кредит. Об этом ...