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Жителям Среднего Урала понадобится 11 лет для накопления 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2023. Срок накопления 1 млн руб. на пополняемом вкладе при медианной зарплате в Свердловской области составляет 11 лет. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Быстрее всего среди регионов РФ смогут накопить миллион жители Чукотского (5,3 года) и Ямало-Ненецкого (5,9) автономных округов, Магаданской области (6,1), Москвы (6,4) и Ненецкого автономного округа (6,8). Больше всего времени придется потратить на это в Карачаево-Черкесии (14,6 года), Чечне (15,1) и Ингушетии (15,5).

Также в исследовании указана доля работников, которые не смогут накопить 1 млн руб. за 15 лет стажа. В Свердловской области она составляет 11,5%.

Отметим, что в основе исследования лежат данные Росстата. Модель накопления предполагала ежемесячное сбережение в размере 10% медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Процентная ставка по депозитам принята соответствующей федеральному округу, в который входит регион.
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