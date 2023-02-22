Жителям Среднего Урала понадобится 11 лет для накопления 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 22.02.2023. Жителям Челябинской области понадобится 7,1 года, чтобы накопить деньги на покупку ...22.02.2023 Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку ...17.10.2022 Жителям Среднего Урала потребуется 7,8 года для накопления денег на покупку нового автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. Жителям Свердловской области потребуется откладывать деньги 7,8 года, чтобы приобрести ...12.07.2021 Жителям Среднего Урала понадобится более 18 лет для накопления 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Жителям Свердловской области потребуется 18,3 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...12.07.2021 Более 14% работающего населения Челябинской области не сможет накопить 1 млн рублей за 30 лет
УрБК, Челябинск, 12.07.2021. Жителям Челябинской области потребуется 19,8 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...