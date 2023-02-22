Жителям Среднего Урала понадобится 11 лет для накопления 1 млн рублей

Материалы по теме

Жителям Южного Урала понадобится 7,1 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Челябинск, 22.02.2023. Жителям Челябинской области понадобится 7,1 года, чтобы накопить деньги на покупку ...

Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года для накопления денег на покупку дома

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. Жителям Свердловской области понадобится 6,8 года, чтобы накопить деньги на покупку ...

Жителям Среднего Урала потребуется 7,8 года для накопления денег на покупку нового автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. Жителям Свердловской области потребуется откладывать деньги 7,8 года, чтобы приобрести ...

Жителям Среднего Урала понадобится более 18 лет для накопления 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. Жителям Свердловской области потребуется 18,3 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...

Более 14% работающего населения Челябинской области не сможет накопить 1 млн рублей за 30 лет

УрБК, Челябинск, 12.07.2021. Жителям Челябинской области потребуется 19,8 года для накопления 1 млн руб. Об этом ...